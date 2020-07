Rapper se separa após ser acusado por Kanye West de ter ficado com Kim Kardashian

No que muitos viram ser um atestado de culpa, o rapper Meek Mill revelou que ele e a namorada Milan Harris terminaram seu relacionamento. A declaração ocorre dias depois que Kanye West acusou Kim Kardashian de traí-lo com o rapper.

“Eu e Milano decidimos continuar amigos e criar nosso filho como pais separados. Ainda temos um amor louco por cada um, mas ambos chegamos a um entendimento!”, revelou o rapper em sua rede social. Em outra mensagem, o rapper acrescentou: “Ganhei muito dinheiro no ano passado, tudo ficou diferente com muitas pessoas que ajudei, então preciso me reavaliar! Vai acontecer com qualquer pessoa com sucesso e poder crescer, permanecer forte e seguir em frente!”. Mill e a designer de moda Milano Di Rouge, têm junto um filho, que nasceu em 6 de maio, mesma data de aniversário do rapper.

A separação do casal ocorre dias depois de West, 43 anos, alegar em um tweet excluído na terça-feira, 21 de julho, que ele “estava tentando se divorciar desde que Kim se encontrou com Meek” no hotel Waldorf-Astoria em Los Angeles. O poderoso rapper, que chegou a se candidatar à presidência dos EUA, alegou que a estrela de Keeping Up With the Kardashians estava “fora de linha” por passar um tempo com Mill, aparentemente alegando que Kardashian o traiu.

O encontro a que West estava se referindo teria acontecido em novembro de 2018, quando a socialite e o rapper compareceram a um evento em Los Ageles. Mill respondeu à alegação com uma postagem no Instagram na quarta-feira, 22 de julho, compartilhando uma citação que dizia: “Algumas pessoas não são leais a você, são leais à necessidade de você. Uma vez que a necessidade delas muda, a lealdade também muda”. Ele escreveu no post: “Eu tive que aprender essa experiência”.

