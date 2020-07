RBTrans realiza campanha de orientação sobre cuidados pessoais durante a pandemia

A prefeitura de Rio Branco, por meio da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (RBTrans), realizou adesivagem em terminais, rodoviárias e ônibus. A ação faz parte do plano de combate ao coronavírus com o objetivo de informar e alertar a população sobre os cuidados necessários durante a pandemia.

Ao todo, foram 630 adesivos com nove modelos diferentes para serem aplicados inicialmente na frota operante durante a pandemia. Ficando o restante para ser adesivada de acordo com a classificação de cores estabelecidas no decreto governamental que determina, segundo as orientações da Organização Mundial de Saúde (OMS), a classificação de risco em que a cidade de Rio Branco se encontra.

As mensagens orientam sobretudo o uso da máscara, distanciamento social, uso de álcool em gel, evitar contato físico, não compartilhar objetos pessoais, além de outras dicas de proteção.

“Estamos seguindo as orientações da prefeita Socorro Neri afinal, o bem coletivo é que nos move. Por isso procuramos levar orientação sobre os cuidados pessoais para a população que precisa usar o transporte coletivo durante a pandemia. Acreditamos que quanto mais informação circular, maior o número de pessoas se conscientizam sobre os cuidados que devemos ter para nos proteger da covid-19”, explicou a superintendente do órgão, Sawana Carvalho.

