Reabertura do comércio, aumento de casos de covid e processo seletivo; veja as mais lidas

SEGUNDA-FEIRA

Mudança de faixa no Acre e um mês após morte da esposa e do filho no AC, médico faz homenagem

Foram divulgadas na tarde desta segunda-feira (20), na reunião do comitê do ‘Plano Acre sem Covid’, na Casa Civil do governo, as mudanças que sofreram as regionais do Alto Acre e Baixo Acre na situação epidemiológica do coronavírus. Saíram da fase vermelha e passaram para a laranja. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

Depois de quase um mês da morte de sua esposa, a acadêmica de psicologia Patydan Castro, de 34 anos, que perdeu o bebê após um parto induzido por conta da Covid-19, o médico Raimundo Castro usou as suas redes sociais nesta segunda-feira (20) para fazer um singela homenagem à companheira e agradecer pelas inúmeras mensagens enviadas a ele e à família. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

TERÇA-FEIRA

Choro de PM por mortes de cães no AC e Gladson decide por permanecer no Progressista

As mortes, supostamente causadas por envenenamento, de cães que ajudavam a Polícia Militar de Tarauacá nas apreensões de drogas e buscas, foram fortemente lamentadas entre os agentes do Batalhão na manhã desta terça-feira (21). A reação de um deles à cena, filmada e publicada nas redes sociais, foi um choro intenso, que também comoveu os internautas. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

Depois de um dia marcado por indecisões políticas, reuniões e pedidos de ‘fica’ no partido, o governador Gladson Cameli (Progressistas), parece ter tomado uma decisão, por hora definitiva de permanecer na sigla partidária. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

QUARTA-FEIRA

Faccionados invadem casa, sequestram jovem e o matam com tiro às margens do rio e aglomeções no shopping e na Havan

O jovem Lucas da Silva Araújo, de 20 anos, foi morto com um tiro na nuca, na noite desta quarta-feira (22), na Rua Baixa Verde, no Beco da Catraia, Bairro Cidade Nova, região do Segundo Distrito de Rio Branco. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

Após a regional do Baixo Acre passar da fase vermelha (Emergência) para laranja (Alerta), a prefeitura de Rio Branco autorizou a reabertura de algumas atividades que haviam sido fechadas por decreto governamental. O Via Verde Shopping e a Havan, registraram nesta terça-feira (21), grande movimentação em seus estabelecimentos. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

QUINTA-FEIRA

Farmacêutica do Hospital das Clínicas é presa por exercício ilegal e novo decreto que permite reabertura de igrejas no Acre

Foi presa em flagrante na manhã desta quinta-feira (23), pela Polícia Civil, a farmacêutica do setor de Nefrologia do Hospital das Clínicas do Acre, Poliana Moreira de Araújo. Ela é acusada de exercício ilegal da profissão. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

Após o apelo de líderes religiosas, o governador Gladson Cameli (Progressistas) tomou uma decisão. Permitiu a reabertura das igrejas em todo o Estado do Acre, como novo decreto. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

SEXTA-FEIRA

Número de novos casos de coronavírus volta a subir no Acre e Prefeitura de Rio Branco lança processo seletivo

A Secretaria de Estado de Saúde do Acre, por meio do Departamento de Vigilância em Saúde, anuncia mais 236 casos de contaminação por Covid-19 no estado, nesta sexta-feira, 24. Desse modo, em 24 horas, o número de infectados no Acre subiu de 18.157 para 18.393. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

A prefeitura de Rio Branco publicou hoje, 24, no Diário Oficial edital para abertura de Processo Seletivo para a contratação de Servidores, por tempo determinado, para funções de Ensino Fundamental, Médio e Superior, que atuarão, neste momento de pandemia e pós-pandemia do COVID-19, nos serviços e programas da Política de Assistência Social. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

