Real Madrid x Alavés: onde assistir, horário, escalações

Merengues ainda não tropeçaram no retorno do futebol e seguem firmes rumo ao título de La Liga

Líder da competição,com 77 pontos, o Real Madrid tem quatro pontos de vantagem sobre o rival Barcelona, que vive fase complicada e tropeçou no retorno do futebol. Já o Alavés, é apenas o 6º colocado, com 35, e está perigosamente perto da zona de rebaixamento.

Confira mais detalhes sobre a partida, abaixo:

Ficha técnica:

Escalações (prováveis):

Real Madrid: Courtois; Mendy, Varane, Militão, Marcelo; Casemiro, Valverde, Toni Kroos, Isco; Vinícius Júnior (Hazard), Benzema. Técnico: Zinedine Zidane.

Desfalques: Ramos e Carvajal.

Alavés: Jiménez; Navarro, Magallán, Laguardia, Marín; Pina, Camarasa, Vidal, Rioja; Lucas Pérez, Joselu. Técnico: Asier Garitano.

Desfalques: Pacheco e Duarte.

Local: Estádio Alfredo di Stéfano, em Madri (Espanha)

Data: sexta-feira (10/7/2020)

Horário: 17h

Arbitragem: Jesús Gil Manzano

Transmissão: ESPN Brasi

