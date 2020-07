Receita paga novo recorde em lote de restituição de imposto de renda nesta sexta

A Receita disponibiliza também um aplicativo para tablets e smartphones que facilita consulta às declarações do IRPF e situação cadastral no CPF.

Neste ano os lotes foram reduzidos de sete para cinco com pagamento iniciando antes mesmo do fim do prazo de entrega. O primeiro lote foi pago em 29 de maio e o prazo de declaração, em decorrência da pandemia, acabou apenas em 30 de junho, diferentemente dos outros anos, quando termina no último dia de abril.

As datas de pagamentos das próximas restituições do imposto de renda são:

31 de julho 28 de agosto 30 de setembro

A restituição paga ao contribuinte ficará disponível no banco informado da declaração durante um ano.

Se o contribuinte não fizer o resgate nesse prazo, deverá fazer o pedido por meio da internet, mediante o Formulário Eletrônico – Pedido de Pagamento de Restituição, ou diretamente no e-CAC, no serviço Extrato do Processamento da DIRPF.