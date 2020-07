Record pode ser a salvação de Gloria Perez em briga judicial por ‘A Força do Querer’

Fabiana Escobar, que inspirou a personagem Bibi Perigosa, de A Força do Querer (2017), quer impedir que a Globo reprise a novela no horário nobre e entrou com ação na Justiça. O que ninguém esperava é que a Record poderia ser a salvação da emissora líder de audiência para se livrar de um possível embargo nesse caso.

De acordo com o Notícias da TV, a escritora tem muito interesse em entrar para a temporada deste ano de A Fazenda. “Caso consiga, ela deixaria o processo de lado. Ex-mulher de um traficante de drogas do Rio de Janeiro, Fabiana ficou conhecida como Bibi Perigosa e chegou a ter vida luxuosa e a se envolver com o tráfico quando ainda era casada com o criminoso”, conta o site.

Ela escreveu um livro para contar sua trajetória, que chamou a atenção de Gloria Perez. A autora criou a personagem de Juliana Paes na novela de 2017 totalmente inspirada nos relatos de Fabiana.

