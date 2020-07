Reforma de baixo custo na quarentena: nasce um novo ambiente criativo

Se você abrir as grandes redes sociais do momento – Instagram e Tik Tok – é certo que vai esbarrar com pelo menos um conteúdo diário de reforma. A galera está aproveitando o confinamento e descobrindo seus talentos em lixar, pintar e redecorar, na tentativa de sair do tédio, se distrair de tudo do que está acontecendo em meio à pandemia e, de quebra, dar uma nova cara para seu ambiente.

E é Ó-B-V-I-O que nós não ficamos de fora dessa trend – na verdade, foi a primeira coisa que nos organizamos a fazer no início do isolamento. Vocês devem ter visto, na coluna anterior, que a Ágatha criou uma parede de aquarela no quarto dela, deu um “up” na decoração e fez uma arte no muro externo da casa – e, se não viu, corre lá para conferir o vídeo!

Com isso, a Márcia logo fez um convite: “Venha passar algumas semanas de quarentena aqui em casa, e vamos reformar meu quarto também!”.

E então começou todo o processo de criação. A Ágatha criou um moodboard, que é um quadro com todas as referências coletadas juntas, que orienta o projeto em relação a cores, formas, estampas… é considerado um “briefing”, uma maneira de conseguir visualizar as ideias e ser mais assertiva nas escolhas.

Foram pouco mais de duas semanas para um quarto bege tristinho e um closet com ar de abandonado se transformarem em um ambiente acolhedor, com cores que conversam entre si, cantinhos específicos para trabalhar, meditar, ler um livro, um espaço camarim, para fazer uma maquiagem com boa luz e um guarda-roupas todo organizado por cores.

Além disso, várias plantinhas e macramês (trabalho manual tecido por nós em cordas) complementaram a vibe “Pinterest” do quarto.

E sabe o que foi melhor? Fizemos algo que sempre falamos por aqui: upcycling, que nada mais é do que reaproveitar muito do que já se tinha, resssignificando móveis e objetos, dando novas cores e utilidades. Além disso, muita coisa foi criada do zero, como uma luminária de cabeceira, o camarim de maquiagem, os suportes das plantas, travesseiros e almofadões, os grafismos das paredes. Com toda essa criatividade, o custo da reforma foi bem baixo, investindo apenas em tintas, tecidos e aviamentos, além do serviço, claro.

O resultado está explícito nas imagens: um espaço cheio de personalidade, que reflete totalmente a essência da dona dele! É quase uma extensão dela mesma! E o melhor é que, quando você participa do processo, colocando a mão na massa, você se sente parte ainda mais do espaço, colocando seu carinho e sua energia em cada parte!

Conferiu o antes e depois aí nas fotos? Então não esquece de marcar a gente ( @itsamazinglab – @agathatie – @marciamoreiraa ) caso se inspire também na transformação! Lembrando que estamos sempre abertas a dar dicas e também a prestar esse tipo de serviço a vocês!

Um grande beijo e muitas inspirações por aí!

Ágatha e Márcia!

ANTES

DEPOIS

