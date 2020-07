Relembre famosos que posaram pelados na G Magazine; veja fotos

As publicações eram mensais e circulou por quinze anos, sendo que a primeira edição foi em 1997 e parou de circular em 2017

Recordar é viver, e por isso, o Observatório dos Famosos separou uma lista com 10 famosos que já posaram pelados para a famosa e extinta revista G Magazine. Sucesso com o público LGBT+ e feminino, a revista desvendava os dotes dos famosos, e acabava com a curiosidade dos fãs.

As publicações eram mensais e circulou por quinze anos, sendo que a primeira edição foi em 1997. Com a febre do público, chegaram a vender 180.000 exemplares por mês. Fazendo tanto sucesso quanto a G, a revista Playboy também fez parte de gerações, mas após uma crise, parou de circular em 2017.

A título de curiosidade, quando o cantor Latino posou em 2000, ele revelou que estava com muita vergonha, mas que a necessidade falou mais alto. “Eu tava sem grana na época. Me ofereceram 200 mil. Aí, pensei: mostro toda hora, por que não mostrar por 200, vale a pena!”, contou em entrevista ao programa A Tarde é Sua.

Se ele se arrependeu? Latino garantiu que não. “Foi por dinheiro, queria comprar um imóvel. Fiz, não me arrependo, mas não faria de novo”, afirmou o ex de Kelly Key.

Latino

Latino (Foto: Divulgação/G Magazine)

Kleber Bambam

Kléber Bambam (Foto: Divulgação/G Magazine)

Roger

Roger (Foto: Divulgação/G Magazine)

Victor Wagner

Victor Wagner (Foto: Divulgação/G Magazine)

Toni Sales

Tony Sales (Foto: Divulgação/G Magazine)

Rodrigo Pavanello

Rodrigo Pavanello (Foto: Divulgação/G Magazine)

Alexandre Frota

Alexandre Frota (Foto: Divulgação/G Magazine)

Theo Becker

Theo Becker (Foto: Divulgação/G Magazine)

Márcio Duarte

Márcio Duarte (Foto: Divulgação/G Magazine)

Túlio Maravilha

Túlio Maravilha (Foto: Divulgação/G Magazine)

