Republicanos diz que pré-candidatura de Jebert Nascimento em Rio Branco está mantida

No entanto, legenda não descarta construção de alianças com vistas às eleições 2020

O Republicanos informou, por meio de nota emitida nesta quinta-feira (2), que a pré-candidatura do empresário Jebert Nascimento à prefeitura de Rio Branco está mantida. A declaração se deu em resposta a notícias de que a legenda teria se aliado ao pré-candidato pelo MDB, o deputado estadual Roberto Duarte.

A aliança seria anunciada na semana que vem e manteria o emedebista na cabeça de chapa. As informações teriam sido repassadas pelo deputado federal Manuel Marcos, do Republicanos.

No entanto, a nota do partido afirma que, apesar de manter a pré-candidatura de Jebert, não descarta possíveis alanças com vistas às eleições na capital. Confira a íntegra:

“O Republicanos do Acre, vem a público esclarecer através desta nota que continua firme com a pré-candidatura a prefeitura de Rio Branco com o nome do empresário Jebert Nascimento.

Todavia, o partido segue com ética na prática da boa política, dialogando acerca de candidaturas na construção de possíveis novas alianças, onde as decisões acerca das eleições 2020, serão tomadas em conjunto com os membros da direção.

Republicanos Acre”

