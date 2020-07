Rio Branco e Alto Acre ainda estão em fase de emergência e não aptos a reabertura do comércio

Após 14 dias da Criação do “Pacto Acre sem Covid-19”, o comitê do governo do Acre divulgou na manhã desta segunda-feira (5) dados dos principais indicadores que possibilitam ou não o retorno das atividades comerciais no Estado.

Os dados apresentados foram animadores, segundo os parâmetros. Houve redução na capital (que compreende parte do Baixo Acre), Alto Acre e Vale do Juruá em relação a novos casos da doença e internações em unidades de saúde.

No entanto, a cidade de Rio Branco e a região do Alto Acre se mantiveram em estado de emergência, com isso, por decreto, deverá permanecer fechado o comércio, aguardando a mudança de indicadores.

O Coronel e secretário de Planejamento, Ricardo Brandão, ressaltou que a reabertura, a partir da mudança de indicadores, será feita pelos prefeitos locais. “Os prefeitos, após as mudanças de cores de indicadores, podem ou não optar por reabrir ou não os comércios”, explicou.

Brandão disse ainda que se por acaso os prefeitos optarem por manter mais rigor nos seus decretos municipais, o retorno poderá demorar mais ainda.

Dados

A análise destacou que na região do Alto Acre, o nível de indicadores não apresentou progressão, tanto que, a nota do comitê ficou em 15. O nível de internações está em 30%. Já em Rio Branco e na região do Baixo Acre, apresentaram nota 17 e um alto índice de óbitos.

