Rio Branco e Alto Acre saem da fase vermelha e prefeitos devem decidir por flexibilização

A regional do Juruá se manteve na fase laranja com nota 13, de acordo com o levantamento

Foram divulgadas na tarde desta segunda-feira (20), na reunião do comitê do ‘Plano Acre sem Covid’, na Casa Civil do governo, as mudanças que sofreram as regionais do Alto Acre e Baixo Acre na situação epidemiológica do coronavírus. Saíram da fase vermelha e passaram para a laranja.

Com isso, significa dizer que a capital Rio Branco, obteve nota 13, e agora, fica nas mãos da prefeita Socorro Neri a questão de flexibilizar alguns setores do comérico.

A coordenadora do comitê de apoio do Covid-19, Karolina Sabino, disse que um dos indicadores de maior precisão, está relacionado aos índices de ocupação de leitos nos hospitais públicos.

A regional do Alto Acre, apresentou nota 13, fazendo com que saísse da cor vermelha de emergência para a laranja, considerada de alerta. Os indicadores favoráveis para a mudança se deram por conta da queda nos números de leitos ocupados na de Unidade de Terapia Intensiva (UT) e no índice de óbitos pela doença.

A regional do baixo Acre também apresentou mudanças, saindo da fase vermelha para a laranja, obtendo também nota 13, ou seja, houve queda nos números de ocupações de leitos e de óbitos.

Por último, a regional do Juruá não obteve mudança de bandeira e se manteve na faixa laranja, com nota 13, ou seja, não apresentou melhoras e, por isso, não houve mudança de fase.

