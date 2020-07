Rio Branco teve inflação de 0,21% no mês de junho, diz IBGE

O Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de Rio Branco foi de 0,21% em junho, depois de dois meses seguidos de deflação: -0,51% em abril e -0,33% em maio. O índice nacional foi de 0,26%.

Em Rio Branco, o maior impacto foi do grupo de transportes que variou 0,88% e impactou em 0,19 pontos percentuais o índice geral, considerando o seu peso na cesta de consumo. Essa variação foi influenciada pelo aumento de 5,02% da gasolina que teve impacto de 0,25 pontos percentuais no grupo. Ainda no grupo de transportes, as passagens aéreas tiveram redução de -17,76% nos preços, com participação de -0,12 pontos percentuais no índice.

Os grupos de saúde e cuidados pessoais e de vestuário contribuíram reduzindo o índice de inflação com -0,06 e -0,05 pontos percentuais, respectivamente. O item de higiene pessoal com redução de -1,01% teve maior impacto no primeiro grupo. Os itens roupas femininas (-1,23%) e calçados e acessórios (-1,42%) contribuíram para a baixa de preços do grupo vestuário.

A variação do índice geral acumulada no ano de 2020 em Rio Branco foi de – 0,34% ao passo que o acumulado em 12 meses é de 1,03%. A nível nacional a variação acumulada no ano foi de 0,10% e a dos últimos 12 meses, 2,13%.

Os dados desta pesquisa podem ser acessados em: https://sidra.ibge.gov.br/tabela/7060.

