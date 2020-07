Roberto Duarte e Marcio Bittar visitam obras da primeira creche de Senador Guiomard

A comitiva pode acompanhar de perto importantes ações da prefeitura no combate a pandemia do coronavírus

O deputado estadual Roberto Duarte (MDB) visitou na tarde desta quarta feira (29), o município de Senador Guiomard, onde participou da inauguração da reforma da sede da Prefeitura. Na oportunidade, Duarte visitou as obras da Creche, localização no bairro Chico Paulo, e da Praça da Juventude.

Participaram da comitiva o prefeito do município e pré-candidato a reeleição, André Maia, e o senador Marcio Bittar, ambos do MBD.

Segundo André Maia, são mais de 2 milhões de reais de investimentos da prefeitura na construção da primeira creche do município, que deve atender mais de 400 crianças. Já a praça da juventude será o maior espaço de esporte e cultura do município.

Durante a estada no município, a comitiva pode acompanhar de perto importantes ações da prefeitura no combate a pandemia do coronavírus.

“Agradecemos a visita e a parceria do nosso amigo Roberto Duarte. Ficamos lisonjeados com a presença do senador Márcio Bittar, que empenhou emenda parlamentar para o nosso município. Agradecemos de coração pela parceria que a cada dia se fortalece”, disse André Maia.

Segundo o senador emedebista, desde o momento em que ele se elegeu, fez questão de servir ao Acre. “Temos obrigação de conseguir recursos. Fico feliz em saber que minhas emendas estão sendo bem utilizadas”, comentou Bittar.

“É sempre uma honra vir ao Quinari. Principalmente por poder acompanhar e ver de perto as melhorias que estão sendo implementadas, buscando oferecer mais qualidade de vida para a população do município. O Senador Márcio Bittar e o Prefeito Andre Maia estão de parabéns.”, comentou Roberto Duarte.

