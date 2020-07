Rocha no PSL, mortes por coronavírus, acreano que presenciou ciclone: veja as mais lidas

A nossa retrospectiva semanal está preenchida com os principais assuntos da semana para você se manter bem informado.

As notícias estão nas mais variadas categorias do nosso site. Confira!

SEGUNDA-FEIRA

Dentista diz que recebeu chutes de policiais civis e foi sufocado e diretora da Oca morre na UTI do Hospital Santa Juliana

O cirurgião-dentista acreano Alison Mota, procurado pela reportagem do ContilNet nesta segunda-feira (29), disse que foi vítima de abuso de autoridade por parte de agentes da Polícia Civil do Acre e de um delegado que conduzia uma investigação em seu consultório, localizado no Conjunto Esperança 3, sobre suposta sonegação de impostos. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

A diretora da Organização das Centrais de Atendimento (OCA), Leilane Ribeiro de Oliveira, morreu no início da noite desta segunda-feira (29), na UTI do Hospital Santa Juliana. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

TERÇA-FEIRA

PM no AC morre com Covid-19 sem saber que o filho faleceu há oito dias, vítima da doença e Operação contra membros de facção criminosa

O policial militar da reserva, Adjorge Freitas do Nascimento, de 54 anos, morreu com complicações cardíacas decorrentes da covid-19, na noite de segunda-feira (29), no Instituto de Traumatologia e Ortopedia (Into), em Rio Branco. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

Pelo menos 50 investigadores da Polícia Civil, de várias unidades especializadas, realizaram uma mega-operação no município de Manoel Urbano, na manhã desta terça-feira (30). Os alvos da ação policial eram membros de organizações criminosas que atuam na cidade. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

QUARTA-FEIRA

Acreano que presenciou ‘ciclone bomba’ em Santa Catarina relata momento de terror e acreana no Miss Trans Brasil 2020

O acreano de coração e estudante de doutorado, Claudio Oliveira, de 29 anos, que mora em Santa Catarina há 2 anos, foi uma das pessoas que sentiu muito profundamente o terror de vivenciar de muito perto o ciclone que passou pela cidade de Florianópolis e tirou a vida de pelo menos 3 pessoas em todo o estado, na noite desta terça-feira (1). CONFIRA NA ÍNTEGRA.

A mulher trans Jeeh Araújo, de 26 anos, natural do município de Santa Rosa do Purus, no interior do Acre, disputará nos próximos dias o título de Miss Trans Brasil 2020. “É com muito orgulho que venho anunciar que estou disputando o título de Miss Trans Brasil 2020. Levarei o nome do Acre comigo, com todo o carisma, humildade e orgulho que a mulher Acreana tem, seja ela Trans ou Cis”, escreveu. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

QUINTA-FEIRA

Socorro Neri anuncia testagem rápida de coronavírus em residências de bairros e Fernando Zamora desiste de pré-candidatura

A prefeita de Rio Branco, Socorro Neri, garantiu em entrevista à TV Gazeta, na manhã desta quinta-feira (2) que fará testagem rápida de diagnóstico do coronavírus em bairros da Capital. A medida objetiva entender qual a situação epidemiológica que se encontra o município de Rio Branco, de acordo com ela. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

O empresário e pecuarista Fernando Zamora, que era até quarta-feira (2) a promessa do Partido Social Liberal (PSL) para a Prefeitura de Rio Branco, nas disputa das Eleições 2020, desistiu da sua pré-candidatura nesta quinta-feira (2), em uma carta publicada por ele mesmo. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

SEXTA-FEIRA

Coronel Paulo César Gomes é nomeado como novo comandante da PM e Ribamar Trindade é encaminhado em UTI no ar para São Paulo

Após a exoneração do coronel Ulysses Araújo, o governador Gladson Cameli (Progressistas), agiu rápido e nomeou o coronel Paulo César Gomes, para exercer o cargo de comandante-Geral da Polícia Militar do Estado do Acre. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

O chefe da Casa Civil no governo de Gladson Cameli, Ribamar Trindade, que foi infectado nos últimos dias pelo coronavírus, foi transferido para São Paulo na madrugada desta sexta-feira (3) em UTI no ar. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

