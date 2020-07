Saiba como antecipar saque do auxílio de R$ 600 e do FGTS com boleto ou cartão

Veja a seguir o passo-a-passo para antecipar a transferência de valores do Caixa Tem para a conta pessoal em algumas fintechs

Quem já recebeu uma parcela do auxílio emergencial ou o FGTS emergencial mas ainda não está autorizado a sacar o dinheiro tem uma opção para fugir da restrição imposta pelo governo. Fintechs (empresas de tecnologia financeira) como PagBank, Nubank, Mercado Pago e PicPay oferecem a possibilidade de transferir os valores para conta pessoal sem limitação de saques ou transferências.

As últimas parcelas do auxílio emergencial de R$ 600 e o FGTS emergencial estão sendo liberados pelo governo federal em duas etapas. Na primeira, o dinheiro é depositado em poupança digital e fica disponível somente para pagamento de contas e para compras com cartão virtual. Saques e transferências são permitidos apenas na segunda etapa, o que pode demorar meses.

PUBLICIDADE

A justificativa oficial do governo e da Caixa é que a restrição evita aglomerações em agências e lotéricas. As transferências também foram proibidas na primeira etapa para que os beneficiários não enviassem o dinheiro a outra conta na Caixa e fizessem o saque fora do cronograma.

A alternativa que as Fintechs oferecem é a de usar o app da Caixa para pagar um boleto ou fazer uma compra online que, na prática, transfere o auxílio ou o FGTS emergencial a uma conta em nome do próprio beneficiário. Com isso, a pessoa pode usar o aplicativo da fintech para fazer novas transferências ou sacar o dinheiro.

Este tipo de operação não é irregular. O Banco Central, que regula a atividade de instituições financeiras, autoriza fintechs a usarem boletos para depósito em contas digitais.

Veja a seguir o passo-a-passo para antecipar a transferência de valores do Caixa Tem para a conta pessoal em algumas fintechs.

PagBank

Primeiro, é necessário baixar o aplicativo e abrir uma conta. Depois, o procedimento pode ser feito via boleto ou cartão digital.

Via boleto (dinheiro é transferido em até três dias):

Acesse o aplicativo PagBank Na tela inicial selecione “Adicionar dinheiro” Escolha o meio de pagamento “Boleto bancário” Informe o valor que pretende transferir e aperte “concluir” Pague o boleto no app Caixa Tem

Via cartão virtual da Caixa (transferência é gratuita e o saldo liberado na hora)

Acesse o Aplicativo PagBank e na tela inicial selecione “Adicionar dinheiro” Escolha “Cartão de débito virtual Caixa” e em seguida “Adicionar novo cartão” Informe os dados do cartão (número, validade e CVV) O PagBank fará uma validação de segurança com uma cobrança no cartão Elo de um valor que será estornado em até 24 horas para a conta da Caixa Acesse o extrato do cartão e insira um dos valores cobrados pelo PagBank com o cartão cadastrado, acesse novamente a opção “Adicionar Dinheiro” na tela inicial do app PagBank e escolha “Cartão de débito virtual Caixa” Selecione o cartão cadastrado e toque em “Continuar” Informe o valor que deseja adicionar à sua conta e pressione “Continuar” Confira o valor informado e toque em “Concluir” Informe o CVV (código de segurança), esse número muda a cada transação, então acesse o seu aplicativo da Caixa para consultar um CVV válido

Mercado Pago

Primeiro, é necessário abrir uma conta e baixar o aplicativo. Depois, siga estes passos:

Abra o app Caixa Tem Selecione a opção “Cartão de Débito Virtual” Copie os dados do cartão. Lembre de gerar um código de segurança para cada transação Abra o app do Mercado Pago e selecione a opção “Adicionar dinheiro” Escolha “Cartão virtual Caixa” Escolha o valor que deseja transferir Cadastre os dados do seu cartão virtual Caixa e confirme o depósito

Nubank

Primeiro, é necessário abrir uma conta e baixar o aplicativo. Depois, siga estes passos:

Acesso o app Nubank e, nos atalhos que ficam na parte de baixo, clique em “Depositar” e “Depositar por boleto” Informe o valor que pretende transferir e aperte “concluir” Pague o boleto no app Caixa Tem

O pagamento por boleto demora até três dias úteis para ser transferido à conta Nubank.

PicPay

Primeiro, é necessário abrir uma conta e baixar o aplicativo. Depois, siga estes passos:

Abra o app do PicPay, selecione “Sua carteira” e “Adicionar dinheiro” Selecione a opção “Cartão de débito virtual ELO” Copie os dados do cartão virtual gerado pelo Caixa Tem. Lembre de gerar um código de segurança para cada transação Escolha o valor que deseja transferir e confirme o código de segurança (CVV)

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários