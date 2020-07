Saiba quem são as últimas sete vítimas fatais do coronavírus no Acre

Mais 110 pessoas infectadas no estado foram registradas nas últimas 24 horas

A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre) registrou neste domingo (12) mais 110 pessoas infectadas pelo novo coronavírus no estado nas últimas 24 horas. Desse modo, o número de infectados subiu de 16.080 para 16.190.

Mais 7 óbitos também foram registrados, saltando de 419 para 426 o número de pessoas que morreram pela Covid-19.

PUBLICIDADE

Os óbitos masculinos são:

A.S.C., de 50 anos. Morador de Rio Branco, deu entrada no dia 8 de junho no Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb) e faleceu no dia 4 de julho.

V.J.O., de 58 anos. Morador de Rio Branco, deu entrada no dia 9 de julho, no Huerb, e faleceu neste sábado, 11.

A.L.S., de 59 anos. Morador de Manoel Urbano, deu entrada no dia 27 de junho na UPA do Segundo Distrito e faleceu neste domingo, 12.

V.G.O., de 63 anos. Morador de Rio Branco, deu entrada no dia 15 de junho no Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia do Acre (Into-AC), e faleceu neste sábado, 11.

J.G.S., de 68 anos. Morador de Rio Branco, deu entrada no dia 26 de junho no Into-AC e faleceu no dia 4 de julho.

R.S.K., de 99 anos. Morador de Jordão, deu entrada no dia 1º de julho, no Into-AC, e faleceu neste sábado, 11.

O óbito do sexo feminino é:

M.C.D.C., de 61 anos. Moradora de Rio Branco, deu entrada no dia 5 de julho na UPA do Segundo Distrito e faleceu neste sábado, 11.

Sobre as notificações de Covid-19 no estado, acesse:

A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre) registrou neste domingo (12) mais 110 pessoas infectadas pelo novo coronavírus no estado nas últimas 24 horas. Desse modo, o número de infectados subiu de 16.080 para 16.190.

Mais 7 óbitos também foram registrados, saltando de 419 para 426 o número de pessoas que morreram pela Covid-19.

Os óbitos masculinos são:

A.S.C., de 50 anos. Morador de Rio Branco, deu entrada no dia 8 de junho no Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb) e faleceu no dia 4 de julho.

V.J.O., de 58 anos. Morador de Rio Branco, deu entrada no dia 9 de julho, no Huerb, e faleceu neste sábado, 11.

A.L.S., de 59 anos. Morador de Manoel Urbano, deu entrada no dia 27 de junho na UPA do Segundo Distrito e faleceu neste domingo, 12.

V.G.O., de 63 anos. Morador de Rio Branco, deu entrada no dia 15 de junho no Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia do Acre (Into-AC), e faleceu neste sábado, 11.

J.G.S., de 68 anos. Morador de Rio Branco, deu entrada no dia 26 de junho no Into-AC e faleceu no dia 4 de julho.

R.S.K., de 99 anos. Morador de Jordão, deu entrada no dia 1º de julho, no Into-AC, e faleceu neste sábado, 11.

O óbito do sexo feminino é:

M.C.D.C., de 61 anos. Moradora de Rio Branco, deu entrada no dia 5 de julho na UPA do Segundo Distrito e faleceu neste sábado, 11.

Sobre as notificações de Covid-19 no estado, acesse:

BOLETIM_COVID-19_ACRE_12_07_2020 ATUAL

Sobre a ocupação de leitos no estado, acesse:

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários