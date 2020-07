Saiba quem são os mortos pela covid-19 registrados no Acre neste domingo

Mais três mortes foram registradas neste domingo (26) no Acre:, de 1 pessoa do sexo masculino e 2 do sexo feminino, com idades entre 32 e 81 anos, sendo 1 de Rio Branco, 1 de Plácido de Castro e outro de Sena Madureira, fazendo com que o número de óbitos suba de 483 para 486, em todo o estado.

O óbito do sexo masculino é:

D.E.O., de 81 anos. Morador de Plácido de Castro, deu entrada no dia 18 de julho, na UPA do Segundo Distrito, e faleceu neste sábado, 25.

Os óbitos do sexo feminino são:

M.R.S., de 32 anos. Moradora de Rio Branco, deu entrada no dia 2 de julho, no Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia do Acre (Into-AC), e faleceu neste domingo, 26.

M.M.R.O.L., de 35 anos. Moradora de Sena Madureira, deu entrada no dia 22 de julho, no Into-AC, e faleceu neste sábado, 25.

