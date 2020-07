São Paulo tropeça e perde chance de liderança geral

Com este resultado, o time tricolor se manteve com 18 pontos, dois a menos do que o próprio Bragantino, agora o líder geral

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – O São Paulo perdeu a chance de assumir a liderança geral do Campeonato Paulista nesta quinta-feira (23) ao ser derrotado pelo Bragantino por 3 a 2, no Morumbi.

Com este resultado, o time tricolor se manteve com 18 pontos, dois a menos do que o próprio Bragantino, agora o líder geral. Ambas as equipes, contudo, já estão garantidas na próxima fase da competição.

Assim como nos jogos que abriram a 11ª rodada da fase de grupos do Estadual, na quarta-feira (22), não houve presença de público no estádio devido à pandemia do novo coronavírus. O estado de São Paulo tem 452.007 casos confirmados e 20.894 óbitos.

Antes do começo da partida no Morumbi, os jogadores do São Paulo posaram para uma foto que também exibia a seguinte mensagem no placar eletrônico do estádio: “Nosso respeito às vítimas da Covid-19 e as suas famílias.”

Quando a bola rolou, os donos da casa saíram na frente, com um gol de Pablo, logo aos 6 minutos, mas levaram a virada. Matheus Jesus marcou o primeiro do Bragantino, aos 12 minutos, e Morato anotou o segundo, aos 34.

Ainda antes do intervalo, Pablo foi às redes novamente e deixou tudo igual. Já no segundo tempo, Artur colocou o time de Bragança novamente à frente.

Na última rodada da fase de grupos do estadual, o time tricolor vai enfrentar o Guarani, no domingo (26), na Vila Belmiro, em Santos -a cidade de Campinas ainda não está liberada para receber partidas. A partida interessa ao Corinthians, atrás dos bugrinos no Grupo D.

No mesmo dia, o Red Bull Bragantino vai encarar o Botafogo-SP, no José Liberatti, em Osasco.SÃO PAULO: Tiago Volpi, Juanfran (Paulinho Boia), Bruno Alves, Arboleda (Everton) e Reinaldo; Tchê Tchê, Daniel Alves e Igor Gomes (Helinho); Vitor Bueno (Liziero), Pablo e Alexandre Pato (Hernanes). Técnico: Fernando Diniz.RED BULL BRAGANTINO: Júlio César; Weverton, Fabrício Bruno, Ligger e Luan Cândido (Edimar); Ricardo Ryller (Barreto), Matheus Jesus (Weverson) e Vitinho; Artur (Uillian Correia), Morato (Claudinho) e Ytalo. Técnico: Felipe ConceiçãoEstádio: Morumbi, em São Paulo (SP)

Árbitra: Edina Alves Batista

Cartões amarelos: Reinaldo, Tchê Tchê e Daniel Alves (SAO); Vitinho (RBB)

Gols: Pablo (SAO), aos 6min e aos 38min, Matheus Jesus (RBB), aos 12min, e Morato (RBB), aos 34min do 1º T; Artur (RBB), aos 20min do 2º T

