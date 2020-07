Saphyr Shopping Centers no AC lança a shoplog, plataforma de e-commerce integrada

A Saphyr Shopping Centers, uma das mais importantes companhias do setor, segue com sua estratégia de apoiar a retomada do desenvolvimento econômico do país, com o lançamento da Shoplog. A iniciativa é uma plataforma de e-commerce integrada a uma solução de logística completa desenvolvida pelo Grupo, que potencializa a venda de lojistas ao ajudá-los no acesso aos negócios no ambiente digital e garantir que todo o processo desde a escolha do produto até a sua entrega ofereça uma experiência de qualidade e segurança. A Shoplog inicia com empresas que integram os shopping centers da Saphyr, mas já nasce voltada para o atendimento a qualquer empreendedor que tenha interesse em atuar no ambiente digital. Desde o início da pandemia, em março deste ano, as compras pela internet cresceram 40%. Hoje, 63% das experiências de compra iniciam na internet.

“Queremos potencializar a capacidade empreendedora do varejo, oferecendo produtos e serviços digitais que atendam às demandas dos clientes, criando experiências memoráveis além do limite físico dos nossos shopping centers. Esse é o futuro da indústria”, analisa Thiago Lima, CEO da Saphyr Shopping Centers.

A Shoplog nasce como uma solução completa de vendas, facilitando a entrada do empreendedor no ambiente digital sem burocracia e proporcionando o acesso a um modelo de negócio que integra um melhor relacionamento com seus clientes, com toda a estrutura de gestão de expedição e logística delivery, possibilitando aumento de vendas. A solução oferece a plataforma de venda com toda a força da marca do shopping center, tecnologia de integração para facilitar a gestão do estoque, meio de pagamento seguro, recolhimento do produto, garantia de entrega na casa do cliente e todo o suporte no atendimento para esclarecimentos de dúvidas.

A solução é simples e fácil também para os clientes, basta entrar no site do shopping center e fazer suas compras. A loja separa o produto, um shopper busca o pedido e leva para a área de expedição, onde a compra é enviada à casa do cliente. Descomplicado para o lojista e para o cliente, que pode receber sua compra no mesmo dia ou, se preferir, pode retirar no serviço de drive thru do shopping center. O cliente compra e recebe onde quiser. A ShopLog promove a convergência de vendas dos canais físicos e virtuais, estreitando a relação entre online e offline e aprimorando a experiência do cliente.

Sobre a Saphyr Shopping Centers

A Saphyr Shopping Centers é uma das principais companhias do setor, atuando desde a concepção até a gestão de portfólio dos empreendimentos. Com 12 shopping centers distribuídos por diferentes regiões do Brasil, 417 mil m2 de ABL e mais de 2 mil lojas, o grupo atende a diferentes perfis de clientes sempre com o compromisso de proporcionar experiências e bem-estar memoráveis. Conheça os empreendimentos: Bossa Nova Mall, Fashion Mall e Shopping Jardim Guadalupe, no Rio de Janeiro. No Nordeste, Shopping Pátio Maceió e Shopping Paralela, em Salvador. Na região Norte, Via Verde Shopping, em Rio Branco, Shopping Manaus Vianorte e Pátio Roraima Shopping, em Boa Vista. Em São Paulo, Shopping Granja Vianna, em Cotia, Pátio Cianê Shopping, em Sorocaba, Supershopping Osasco e Shopping Metrô Tucuruvi, na capital. Mais informações no site http://www.saphyr.com.br.

