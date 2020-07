Saque em dinheiro do Auxílio Emergencial e do FGTS podem ser antecipados

Para você que teve o seu auxílio de R$ 600,00 ou FGTS (Fundo de Garantia do tempo de Serviço) de até R$ 1.045, depositado na conta poupança digital da Caixa

Para você que teve o seu auxílio de R$ 600,00 ou FGTS (Fundo de Garantia do tempo de Serviço) de até R$ 1.045, depositado na conta poupança digital da Caixa, saiba que o saque em dinheiro será liberado semanas depois.

Isso se deve o motivo de evitar aglomerações e filas nas agências da Caixa Econômica Federal (CEF). Mas, se você precisa ter o dinheiro em mãos terá que antecipar os benefícios por meio de boleto ou cartão virtual. A antecipação do dinheiro poderá ser realizada através das Fintechs e bancos digitais.

Como funciona?

O Caixa Tem permite que você faça a transferência do saldo disponível para contas digitais em empresas como o Nubank, PagBank, PicPay e Mercado Pago (usando boleto ou cartão virtual).

Depois que você faz o procedimento, poderá sacar o dinheiro em caixas de Banco 24Horas.

O Banco Central (BC) autorizou as fintechs a utilizar boletos para o depósito nas contas digitais via aplicativo Caixa Tem.

Veja como você poderá antecipar o saque em dinheiro do Auxílio Emergencial e FGTS em cada uma das contas digitais:

Nubank

Pagamento via boleto

Acessar o App Nubank – clicar em “Depositar Boleto”;

Pague o boleto no Caixa Tem;

O pagamento por boleto demora até três dias úteis para cair na conta do Nubank.

PagBank

Pagamento via boleto;

Acessar o aplicativo PagBank;

ao entrar na tela inicial você terá que clicar em “Adicionar dinheiro”;

Selecionar o meio de pagamento “Boleto bancário”;

Digite o valor que pretende fazer a transferência e selecione “concluir”;

Pague o boleto no App Caixa Tem.

Pagamento via cartão virtual da Caixa

Acesse o App do PagBank;

Na tela inicial selecione “Adicionar dinheiro”;

Clique “Cartão de débito virtual Caixa” e depois em “Adicionar novo cartão”;

Informe os dados do cartão (número, validade e código de verificação – CVV);

O PagBank fará uma verificação de segurança em seu cartão Elo em um valor que será estornado em até um dia para a conta da Caixa;

Acesse o extrato do cartão e insira um dos valores que foram cobrados pelo PagBank;

Com seu cartão cadastrado, acesse novamente a opção “Adicionar Dinheiro” na tela inicial do aplicativo do PagBank e selecione “Cartão de débito virtual Caixa”;

Selecione “Continuar”;

Insira o valor que deseja adicionar à sua conta e clique em “Continuar”;

Cheque o valor informado e clique em “Concluir”;

Informe o CVV que muda a cada transação. Após isso, acesse o seu app Caixa Tem para consultar um CVV que seja válido.

PicPay

Acesse o App PicPay, selecione a opção “Sua carteira” e “Adicionar dinheiro”;

Clique em ”Cartão de débito virtual Elo”;

Copie os dados do cartão virtual do Caixa Tem e gere o código de segurança para a transação.

Insira o valor que deseja transferir e confirme o CVV – código de segurança.

Mercado Pago

Acesse o App Caixa Tem

Selecione a opção “Cartão de Débito Virtual”;

Copie os dados do cartão e gere um código de segurança para a transação;

Abra o app do Mercado Pago e vá em “selecionar dinheiro”;

Clique em “Cartão Virtual Caixa”;

Informe o valor que deseja transferir;

Cadastre os do cartão virtual da Caixa e confirme o depósito.

