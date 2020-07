Sara McMann revela como venceria revanche contra Amanda Nunes

Sara McMann retomou o caminho das vitórias no Ultimate em janeiro deste ano ao superar Lina Lansberg por decisão dos jurados. Esse resultado foi de extrema importância para a lutadora, que não vencia na organização desde 2017.Empolgada por sentir novamente o sabor de um triunfo, a americana já volta a sonhar em conseguir uma revanche diante da atual detentora do cinturão peso-galo (61 kg) Amanda Nunes.

Em entrevista exclusiva ao canal do YouTube da Ag.Fight, a lutadora recordou o primeiro embate que travou com a “Leoa”, ainda em 2015, e no qual foi finalizada.De acordo com McMann, agora a história seria diferente por duas questões: a primeira é que ela evoluiu como lutadora e a segunda e que sua estratégia seria diferente.

“Quando eu a enfrentei antes, um dos maiores erros que eu fiz foi foi quando chutei, girei e fiquei desprotegida, despreparada. Eu acho que o jeito que eu a encararia agora na luta seria muito mais inteligente. Já se passaram alguns anos. Cinco anos é tempo suficiente para crescer como lutadora. Ainda sim, eu jogaria o meu jogo, poque acho que todo atleta deveria usar suas melhores habilidades, Eu minimizaria os meus defeitos. Ele é uma ótima boxeadora, então em pé eu faria um jogo mais inteligente. As minhas entradas seriam mais inteligentes e a minha defesa de queda também, e esse não foi o caso há cinco anos”, explicou.

No MMA desde 2011, Sara McMann tem um cartel com 12 vitórias e cinco derrotas.

No Ultimate desde 2013, a americana já teve a chance de ser campeã dos galos no mesmo ano, mas foi derrotada por Ronda Rousey.

Em seu currículo na organização, a atleta ainda encarou nomes como Miesha Tate, Jessica Eye e Ketlen Vieira.

