Sargento da PM é assassinada em SC e suspeita é de feminicídio

A Polícia Civil investiga a morte a tiros da 3º sargento da Polícia Militar Regiane Terezinha Miranda, de 37 anos, ocorrida na manhã desta segunda-feira (13) no bairro Vila Lourdes, em Forquilhinha, no Sul do estado. A suspeita é de violência doméstica e feminicídio, seguidos de suicídio. Os crimes teriam sido cometidos pelo ex-companheiro da vítima. Por nota, a PM e a prefeitura do município lamentaram o assassinato.

Conforme o Instituto Geral de Perícias (IGP), o laudo com a causa da morte pode sair nesta terça-feira (14). Os trabalhos periciais já foram realizados e um inquérito foi aberto para apurar o caso, disse o delegado Ricardo Kelleter, responsável pela investigação. Os corpos da sargento e do ex-companheiro foram encontrados na casa dela.

Segundo a PM, o ex-marido da vítima chegou a fazer parte da Polícia Militar, mas saiu da corporação depois de passar um concurso no Rio Grande do Sul.

Regiane era do 9° Batalhão de Polícia Militar e estava lotada atualmente em Forquilhinha. Conforme a corporação, ela entrou na PM em 2004 e foi instrutora do Programa Educacional de Resistência às Drogas (Proerd). A policial deixa dois filhos, de 3 e 7 anos.

De acordo com a PM, o velório será a partir das 3h desta terça (14) no Ginásio Municipal de Esportes Ideal Esporte Clube, no Centro de Forquilhinha. Às 9h, haverá atos militares de homenagem fúnebre, respeitando o distanciamento de prevenção ao coronavírus. Depois, por volta das 9h45, o corpo será enterrado no cemitério do bairro Saturno, em Forquilhinha.

Sargento da PM foi assassinada na manhã desta segunda-feira em SC — Foto: Rachel Schneider/NSC TV

Feminicídios em SC

No sábado (10), o corpo de uma mulher foi encontrado no porta-malas do próprio carro em São José, na Grande Florianópolis. A suspeita é que Patrícia Vicente, de 43 anos, também tenha sido vítima de feminicídio. O companheiro dela é o principal suspeito do crime.

Até as 8h desta segunda, Santa Catarina havia registrado 25 feminicídios no ano de 2020.

