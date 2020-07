SBT fatura R$ 4 milhões com a final do Campeonato Carioca

O SBT vendeu seis cotas de patrocínio para a transmissão do Campeonato Carioca e faturou cerca de R$ 4 milhões com o jogo entre Flamengo e Fluminense, vencido pelo Rubro Negro por 1 a 0. Assim que o acordo para a partida foi anunciado, no final de semana, o canal paulista saiu em busca de agências de publicidade e negociou as cotas de patrocínio.

De acordo com as informações do site Máquina do Esporte, o Flamengo deverá colocar em seu caixa R$ 1,5 milhão com a final do campeonato. No contrato com a emissora de Silvio Santos, o clube ficou com 50% do lucro da operação.

Com o faturamento em R$ 4 milhões, acrescentando os impostos e o custo operacional, a dupla deve dividir cerca de R$ 3 milhões. Cada cota de patrocínio custava R$ 11,374 milhões.

Ainda segundo a reportagem, o SBT ofereceu desconto entre 92% e 95% do preço da tabela. Cada cota caiu para entre R$ 400 e R$ 800 mil. PicPay, Brahma, Havan, Miorrelax, Shampoo Clear e Estácio compraram as cotas.

Entre as empresas, a PicPay foi a única que não tinha se lançado como patrocinadora do futebol brasileiro. Brahma e Estácio patrocinaram o Fluminense, no YouTube, no último domingo (12), e a Havan é patrocinadora de Vasco da Gama e Athletico Paranaense. Miorrelax e a Unilever (Shampoo Clear) já foram vistas nos estádios e em outros campeonatos.

Sucesso comercialmente, em audiência e repercussão. Mais de uma década sem futebol em sua programação, o SBT se tornou o assunto do mundo no Twitter durante a partida. No Rio de Janeiro, o canal foi líder de audiência. Em São Paulo, ocupou a vice-liderança isolada.

