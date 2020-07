SBT negocia com Flamengo e deve transmitir a grande final do Campeonato Carioca contra o Fluminense

Restam apenas a oficialização do acordo e a assinatura do contrato para que um anúncio oficial seja feito

A grande final do Campeonato Carioca estará em TV aberta. O SBT se acertou com o Flamengo e deve transmitir a grande final da competição, diante do Fluminense, na próxima quarta-feira. O jogo está marcado para as 21h30 (de Brasília). Restam apenas a oficialização do acordo e a assinatura do contrato para que um anúncio oficial seja feito.

A notícia foi dada em primeira mão pelo colunista Flavio Ricco. O ESPN.com.br confirmou que as conversas estão bem avançadas.

A partida será transmitida em conjunto com a FlaTV, que será a responsável pela transmissão no exterior. A vontade rubro-negra em compartilhar os direitos transmissão com seu canal oficial era, inclusive, o que sempre atrapalhou o acordo com a Globo.

A tendência é que o jogo de ida, neste domingo, seja transmitido apenas pela FluTV, o canal oficial do time tricolor.

A transmissão do Campeonato Carioca virou a grande discussão no retorno do futebol ao Brasil desde que o presidente Jair Bolsonaro assinou a MP 984, que muda o entendimento e passa os direitos de transmissão apenas para os clubes mandantes de cada partida.

A Globo detinha os direitos de todos os times da competição, com exceção do Flamengo, e entendia que a Medida Provisória não poderia mudar os contratos já assinados.

Quando os Tribunais liberaram o clube rubro-negro para transmitir seus jogos como mandante, a Globo decidiu romper seu contrato com todos os clubes.

O Tribunal ainda chegou a obrigar a Globo de transmitir o duelo entre Botafogo e Fluminense, pela semifinal da Taça Rio, sob pena de multa. Depois, porém, entendeu que a emissora não detinha o direito – e nem a obrigação – de transmitir as partidas que envolvem o Flamengo.

Assim, a final da Taça Rio já foi transmitida apenas pela FluTV – com vitória do Fluminense sobre o Flamengo nos pênaltis.

