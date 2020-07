‘Scooby!’ vai direto para o streaming no Brasil e ganha data de estreia

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Seguindo a estratégia usada nos Estados Unidos e no Canadá, “Scooby! O Filme” vai ser lançado direto em plataformas de streaming no Brasil. A informação foi confirmada à Folha de S.Paulo pela Warner Pictures, que diz seguir a tendência global enquanto os cinemas seguem fechados. A previsão de estreia é no dia 23 de julho em plataformas “premium”, aquelas que trabalham com serviço de compra e locação on demand.

Anunciado em 2014, o longa é um dos mais aguardados da Warner neste ano. Originalmente, o filme estava previsto para estrear no dia 15 de maio, mas acabaou indo para as plataformas digitais e apenas em poucos países depois que os cinemas fecharam em todo o mundo por causa da quarentena imposta pela pandemia de coronavírus.

PUBLICIDADE

“Nossa decisão de lançar ‘Scooby! O Filme’ como um conteúdo on demand veio durante um período sem precedentes na história. Estamos muito satisfeitos com o sucesso da produção e com a maneira como ele foi abraçado pelos fãs desse personagem icônico, pelas famílias e crianças”, afirma Ron Sanders, executivo da Warner. “Após grande estreia nos EUA e Canadá, nossa estratégia internacional facilita o acesso ao conteúdo em todo o mundo, entregando entretenimento familiar de alta qualidade.”

O filme, primeira aventura animada do personagem, mostra como Scooby e Salsicha se encontram pela primeira vez -além da explicação para o nome do cachorro- e também como eles se juntaram a Fred, Velma e Daphne para resolver casos na Mistério S/A. A gangue também tenta evitar o “apocãolipse” depois que o fantasma do cão Cerberus é liberado.

A versão original conta com nomes como Zac Efron, Amanda Seyfried, Mark Wahlberg e Gina Rodriguez. Na versão brasileira, a dublagem ficou a cargo de Guilherme Briggs, Fernando Mendonça e Marcio Simões, entre outros.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários