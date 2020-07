Se o objetivo é emagrecer, evite estes alimentos

Perder peso requer uma dieta rica em alimentos nutritivos, redução de calorias e atividade física, mas se a sua cozinha estiver repleta de alimentos que sabotam a dieta, fica muito mais difícil diminuir o perímetro da cintura.

A Eat This, Not That! fez uma lista e nós contamos as três mais importantes:

PUBLICIDADE

Cereais refinados e açucarados: Os típicos cereais de café da manhã empacotam muito açúcar. Se quiser perder peso, substitua esses cereais por aveia ou granola sem açúcar.

Carnes processadas: Comer bacon, salsichas, entre outras carnes processadas, pode colocar a sua vida em risco e fazer com que não consiga emagrecer.

Álcool: Exagerar na bebida pode prejudicar os seus objetivos de perda de peso e representar riscos à sua saúde. Foi demonstrado que consumir álcool também engana o seu corpo a comer mais.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários