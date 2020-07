Sérgio Souto lamenta morte de ex-diretor do Fantástico responsável por seus clipes

Ele tinha 85 anos e estava internado no Hospital São Lucas, na Zona Sul do Rio

O músico acreano Sérgio Souto lamentou nesta quinta-feira (3) a morte do amigo e ex-diretor do Fantástico na TV Globo, José Itamar de Freitas, que infelizmente foi mais uma vítima fatal da covid-19.

Ele tinha 85 anos e estava internado no Hospital São Lucas, na Zona Sul do Rio, desde o dia 21 de maio.

Souto lembrou do amigo como quem descobriu a sua carreira artística. “Foi o grande OLHAR QUE ME DESCOBRIU e responsável por todos os clips que fiz no início da minha carreira”, escreveu.

“Adeus, meu querido amigo”, finalizou.

