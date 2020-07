“Seria mais do que justo se o Gladson apoiasse minha pré-candidatura”, diz Roberto Duarte

O deputado e pré-candidato à Prefeitura de Rio Branco pelo MDB, Roberto Duarte, lançou, em coletiva de imprensa nesta segunda-feira (20), a plataforma digital com a construção do seu Plano de Governo.

Ao comentar a desfiliação do governador Gladson Cameli, do Progressistas, ele disse que o seu partido está de ‘braços abertos’ para o chefe do Executivo.

Na ocasião, o parlamentar explicou que a cúpula do MDB esteve reunida em Brasília com Gladson e defendeu a possibilidade de tê-lo na sigla.

“O MDB está de braços abertos para o governador. Já avisamos isso para ele lá em Brasília, quando nos reunimos com a deputada Jéssica Sales, o senador Marcio Bittar e outros membros”, explicou.

O governador informou neste domingo (19) que vai deixar o Progressistas.

Além do convite, Duarte defendeu que seria justo o MDB ter o apoio de Gladson na chapa encabeçada por ele na disputa pela Prefeitura de Rio Branco.

“O único dos pré-candidatos que esteve o tempo inteiro com o governador durante as eleições fui eu. Seria mais do que justo ele apoiar a nossa chapa na disputa pela Prefeitura nestas eleições”, comentou.

Plataforma

A plataforma digital criada pelo político tem o objetivo de aproximar a população da criação de suas principais propostas para o executivo municipal.

“Não existe um plano de governo eficaz que não esteja pautado nas necessidades da população. Não dá pra fazer uma gestão dividida”, finalizou.

