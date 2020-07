Sicredi Noroeste MT e Acre abre inscrições para o Fundo Social até 31 de julho

Entidades interessadas em pleitear recursos do Fundo Social do Sicredi podem inscrever seus projetos entre os dias 1º e 31 de julho de 2020. As inscrições serão feitas exclusivamente pela plataforma Sicredi na Comunidade no endereço eletrônico www.sicredinacomunidade.com.br. A cooperativa Sicredi Noroeste MT e Acre, que atende em solo mato-grossense 15 agências, nas cidades de Araputanga, São José dos Quatro Marcos, Reserva do Cabaçal, Salto do Céu, Rio Branco, Lambari D’Oeste, Indiavaí, Figueirópolis D’Oeste, Jauru, Vale de São Domingos, Pontes e Lacerda (agências Centro e Guaporé), Vila Bela da Santíssima Trindade, Conquista D’Oeste, Nova Lacerda e Comodoro. No território acreano são duas agências e um escritório de negócios, nas cidades de Rio Branco, Acrelândia e Cruzeiro do Sul, disponibilizará recursos para serem empregados em projetos e ações que impactem positivamente na comunidade.

O Fundo Social do Sicredi tem a finalidade de apoiar entidades, atividades ou projetos que, em virtude do valor recebido, gerem benefícios e melhorias para as pessoas que vivem nas comunidades onde a instituição financeira cooperativa está presente, evidenciando as causas de Cidadania Corporativa do Sicredi que são Cooperação, Educação e Desenvolvimento Local.

Na plataforma, as entidades devem preencher o formulário e anexar os documentos relacionados ao projeto. A segunda etapa do processo será a avaliação dos projetos, entre 3 e 7 de agosto. Também em agosto, as entidades beneficiadas serão comunicadas pelas cooperativas e a divulgação também será feita no site.

A cooperativa definirá, por meio do comitê constituído para apreciação dos projetos, o percentual que será concedido para cada proposta aprovada. O valor destinado para apoio será deliberado com base na relevância e impacto social da iniciativa.

Para o presidente da Sicredi Noroeste MT e Acre, Eduardo Ferreira, o Fundo Social é uma das formas da Cooperativa contribuir ainda mais com a nossa região: “Na primeira fase do edital de 2020, foram destinados mais de 366 mil reais, que contribuíram para a compra de respiradores portáteis, macas, camas, suportes para soro, colchões, dentre outros. Também foram destinados recursos para a aquisição de máscaras e luvas, além de cestas básicas e produtos de higienização. Seguimos fazendo a nossa parte, como instituição financeira cooperativa, sempre preocupados com a saúde e bem-estar dos nossos associados.”

O regulamento do Fundo Social está disponível na Plataforma Sicredi na Comunidade. Para participar, a entidade precisa ser legalmente constituída com Estatuto Social e CNPJ, ser associada e possuir movimentação regular com uma das cooperativas do Sicredi que disponibilizam o fundo, além de estar com toda a documentação em dia. Outro ponto importante é que a entidade aplique o recurso conforme descrito no projeto.

