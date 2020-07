Silas Malafaia tenta boicotar marca por campanha com Thammy Miranda

Coloca uma mulher para fazer papel de homem no Dia dos Pais. Uma afronta aos valores cristãos”, disparou o religioso

Thammy Miranda tem dado o que falar nas redes sociais após ter sido chamada para uma campanha do Dia dos Pais da empresa Natura. O pastor Silas Malafaia causou ao pedir boicote à marca.

“Coloca uma mulher para fazer papel de homem no Dia dos Pais. Uma afronta aos valores cristãos”, disparou o religioso, nesta terça-feira (28), em seu perfil do Twitter.

Além do pastor Silas Malafaia, outros internautas criticaram a escolha de Thammy Miranda, um homem trans, casado com a modelo Andressa Brito, e pai do pequeno Bento, de seis meses, para a campanha. Usuários da rede social chegaram a criar a hastag #NaturaNão na noite de segunda-feira (27).

No entanto, muita gente também criticou o evangélico por causa do boicote. “O senhor também vai boicotar os pais que abandonam os filhos, os que mandam abortar?”, questionou um deles.

“Prega amor, pastorzinho, não guerra !”, brincou outro seguidor do famoso. “O Thammy é mais pai que muitos por aí”, opinou mais um internauta na rede social.

A cantora Gretchen, mãe de Thammy, chegou a se pronunciar sobre as críticas e ataques ao filho: “Meu filho foi contratado pela Natura porque ele é um pai presente, um pai de verdade, um pai que sustenta, um pai que ama, um pai que cuida do seu filho, um pai que protege a sua mulher”.

Em nota, a Natura disse que “celebra todas as maneiras de ser homem, livre de estereótipos e preconceitos, e acredita que essa masculinidade, quando encontra a paternidade, transforma relações” e que acredita na diversidade”.

