Simone fica surpresa ao saber sobre depilação íntima do marido: “Pra quê?”

A cantora Simone, da dupla com Simaria, que está fazendo o maior sucesso no YouTube, gravou um vídeo com curiosidades sobre a vida sexual com o marido, Kaká Diniz. A sertaneja revela que se surpreendeu ao saber que o amado já havia feito uma depilação nas partes íntimas.



No vídeo, ainda sem saber de nada, Simone questiona Kaká: “Você teria coragem de fazer uma depilação com cera nas suas partes íntimas?”. “Já fiz uma vez”, respondeu ele, impressionando a cantora, que respondeu: “Mentira! Já raspou o cu? Tu fez? Pra quê?”.

