Sisu.2: inscrições começam nesta terça-feira e vão até sexta-feira

De hoje até a próxima sexta-feira, 10, estudantes que participaram da última edição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) podem se inscrever Sistema de Seleção Unificada (Sisu). São 50 mil vagas em instituições de ensino superior do disponíveis para matrículas ainda neste segundo semestre de 2020. Pela primeira vez, o Sisu também vai oferecer vagas na modalidade a distância (EAD).

Confira abaixo o cronograma do Sisu 2020.2

Abertura das inscrições: 7 de julho

Encerramento das inscrições: 10 de julho (até 23h59)

Divulgação dos resultados: 14 de julho

Abertura das matrículas: 16 de julho

Encerramento de matrículas: 21 de julho

Período para se inscrever na lista de espera: 14 a 21 de julho (até 23h59)

O Sisu é um programa do governo federal que garante o acesso aos cursos de graduação nas instituições públicas do Brasil. A seleção é feita on-line, através da nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de edições anteriores. Para ter acesso à vaga, o candidato não pode ter zerado a prova de redação.

Consulta de vagas do Prouni

O Ministério da Educação (MEC) também vai divulgar as vagas do Programa Universidade Para Todos (Prouni) nesta terça-feira, 7. O Prouni oferece bolsas de estudo parciais e integrais em instituições de ensino superior privadas. Para concorrer às vagas, o candidato deve obedecer aos critérios de qualificação: desempenho no Enem e avaliação da renda familiar.

Cronograma do Prouni 2020.2

Divulgação das vagas: 7 de julho

Período de inscrições: 14 de julho até 17 de julho

Primeira chamada: 21 de julho

Segunda chamada: 4 de agosto

Lista de espera: 24 de agosto

*Com informações da Agência Brasil

