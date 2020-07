Socorro Neri participa de vídeochamada em comemoração aos 44 anos da Embrapa Acre

Uma reunião virtual com a participação de colaboradores, parlamentares, representantes de instituições de ensino, setor produtivo, agentes públicos e instituições parceiras, entre elas a Prefeitura de Rio Branco, comemorou na manhã desta sexta-feira, 10, aos 44 anos de criação da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária no Acre (Embrapa/AC).

Em sua fala, a prefeita Socorro Neri destacou a importância do conhecimento qualificado para a gestão municipal, a partir da ciência e tecnologia para o desenvolvimento rural, e lembrou dos trabalhos recentes desenvolvidos pelo poder público municipal com a Embrapa: Apoio tecnológico para a agricultura familiar; Inventário de gases do efeito estufa de Rio Branco; Plano Municipal de Mitigação e Adaptação às Mudanças do Clima; Plano Municipal de Agricultura Familiar e mais recente com o auxílio à Secretaria Municipal de Saúde nos estudos de geomedicina especializando os casos da covid-19 na área urbana da capital.

PUBLICIDADE

“Nós precisamos registrar que nesses 44 anos da Embrapa, no momento em que celebramos essa data, a instituição é parceira de primeira hora da Prefeitura de Rio Branco. A Embrapa é um patrimônio brasileiro com reconhecimento internacional, nacional e também local. Por todo esse trabalho, desejo vida longa à essa instituição e que o trabalho desenvolvido se torne cada vez mais respeitado e nos ajude ainda mais com a sustentabilidade em todos os aspectos como temos buscado concretizar”, disse a prefeita.

O chefe-geral da Embrapa Acre, Eufran Amaral, agradeceu a prefeita pelas palavras e continuidade da parceria. Ele relatou que o trabalho em conjunto com a Prefeitura da capital permitiu a ampliação da oferta de alimentos além da redução dos impactos das atividades produtivas sobre o meio ambiente.

“Essa é uma parceria extremamente importante para nós da Embrapa. Construímos uma relação bastante solidificada com a Prefeitura de Rio Branco no desenvolvimento da produção pecuária, agrícola, florestal, fruticultura e manejo de solos”.

Também participaram do encontro virtual o secretário Estadual de Produção e Agronegócio (Sepa), Edivan de Azevedo, a reitora da Universidade Federal do Acre (Ufac), Guida Aquino, e o secretário Municipal de Agricultura Familiar e Desenvolvimento Econômico (Safra), Paulo Braña

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários