Sol em Leão: saiba como o fenômeno afetará os signos

O astro-rei ingressa no quinto signo do Zodíaco, na Casa da criatividade, no dia 22 de julho e ficará ativo até o dia 22 de agosto.

Neste período do Sol em Leão, as pessoas se tornaram mais desenvoltas, com maior facilidade para lidar em sociedade e se colocar perante os outros, além de trazer uma ótima autoconfiança.

O fenômeno evidenciará as principais características dos leoninos como otimismo, segurança e generosidade. Além disso, orgulho, exibicionismo e vaidade também estarão presentes. Então, tome cuidado com o egoísmo e a arrogância.

Veja o que esperar da vigência do Sol em Leão em 2020

Áries (21/03 a 20/04)

O Sol em Leão vai circular na sua Casa da Conquista, resgatando seu poder de sedução! Por isso, pode apostar no seu magnetismo que ele estará tinindo. Conte com seu brilho pessoal para encantar as pessoas ao seu redor e para despertar interesse na paquera. Além disso, você estará mais sortudo e tudo vai ocorrer com facilidade.

Touro (21/04 a 20/05)

Neste período, o Sol leonino atingirá assuntos relacionados à família! O relacionamento com parentes será ótimo! Você sentirá que seu jeitinho amoroso vai estar mais caloroso com pessoas próximas. Em casa, você terá voz de comando. Aproveite esta fase para cuidar do seu lar e personalizar do jeito que gosta.

Gêmeos (21/05 a 20/06)

Sua principal característica de poder da comunicação estará em evidência nesta fase. Seu comportamento estará mais extrovertido, alegre e falante. A dica é apostar na sua capacidade de liderança e sedução que elas tem tudo para te ajudar a se dar bem. Aproveite este período para se aproximar de alguém que deseja. Além disso, seu bom papo vai convencer a paquera em poucos encontros.

Câncer (21/06 a 21/07)

Nesta fase, a sua sorte estará grande! O Sol leonino atravessará sua Casa do dinheiro, beneficiando todos os assuntos relacionados a finanças. Além disso, poderá adquirir uma graninha extra. Sabe aquele sonho de consumo? Deverá ser realizado neste período. Convém pegar leve com a pessoa amada, pois seu jeito estará mais rude.

Leão (22/07 a 22/08)

Com o astro-rei no seu signo solar, você sentirá mais empoderamento! O evento trará energia, visibilidade e muita disposição para você. No dia do seu aniversário, você já vai se sentir mais confiante. No amor, terá momento especiais e ninguém vai conseguir segurar seu charme. Pode se preparar para ser o centro das atenções e atrair paquera.

Virgem (23/08 a 22/09)

Nesta fase, o astro-rei percorre seu inferno astral, por isso você poderá passar por alguns dias de altos e baixos. Há sérios riscos de ficar desanimado, mas também poderá encontrar otimismo para encarar os desafios que surgirem. A dica é não se isolar e nem afastar as pessoas que ama, além disso deixe o orgulho de lado.

Libra (23/09 a 22/10)

O astro-rei enviará muita luz e proteção para seus sonhos, incentivando que você retorne para grandes projetos. Por isso, conte com sua determinação que você terá ideias criativas e planos geniais. No campo social, a sua comunicação receberás fortes energias e amizades poderão te proporcionar momentos felizes.

Escorpião (23/10 a 21/11)

O Sol em Leão vai amplificar suas ambições, prometendo abrir horizontes na vida profissional. Aproveite as oportunidades de sucesso que deverão surgir nesta fase! Pessoas bem relacionadas poderão te ajudar a alcançar suas principais metas. Aliás, este é o momento perfeito para atingir recompensas, confie no seu potencial.

Sagitário (22/11 a 21/12)

Neste período, espere por muita novidade e estímulo para fugir da rotina. Sabe aquela viagem dos sonhos? Ela poderá se tornar realidade! No amor, você deverá descobrir afinidades com alguém especial.

Capricórnio (22/12 a 20/01)

O evento trará mudanças profundas na sua vida e o astro-rei vai influenciar suas escolhas. Provavelmente você terá que se desapegar de algo, por isso procure refletir sobre a ideia de deixar para trás o que não te faz bem. Sua fama de lidar com dinheiro estará em evidência. Na paixão, aguarde por um sexo intenso e caloroso.

Aquário (21/01 a 19/02)

Como o Sol em Leão simboliza sua 7ª Casa Astral , você receberá destaque nos relacionamentos e seu lado vai ficar mais generoso com quem convive. Seu comportamento ficará receptivo em relação aos contatos pessoais e profissionais. Se iniciar um romance neste período, tem grandes chances de se tornar algo sério no futuro.

Peixes (20/02 a 20/03)

Aposte na sua dedicação para atrair sucesso e grandes frutos na sua vida. Suas habilidades e talentos serão fortalecidos. Se estiver em busca de emprego, confie na sua proteção e fé! No amor, o coração poderá balançar por alguém próximo.

