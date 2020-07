Sony revela design da caixa dos jogos do PlayStation 5

Os jogos continuarão a ser vendidos em estojos plásticos azuis, como os usados no PlayStation 4. Entretanto, há algumas mudanças sutis no design

Jogos serão vendidos em estojos plásticos azuis, similares aos já usados nos jogos do PlayStation 4

A Sony revelou nesta quinta-feira (9) o design das caixas dos jogos do PlayStation 5. Os jogos continuarão a ser vendidos em estojos plásticos azuis, como os usados no PlayStation 4. Entretanto, há algumas mudanças sutis no design.

Segundo o The Verge o tom de azul é um pouco mais escuro, combinando com as luzes azuis usadas no console. O logo preto em fundo branco acima da ilustração sugere que o modelo branco e preto do console, como apresentado pela Sony, é o “padrão” nesta geração. Algo incomum, já que desde o PlayStation 2 o padrão é o console preto, apesar de edições especiais em várias outras cores terem sido lançadas.

PUBLICIDADE

Reprodução

O PlayStation 5 vem sendo revelado aos poucos pela Sony. O nome foi confirmado em outubro passado, em um artigo na Wired, junto com as primeiras especificações técnicas, como o uso de uma unidade SSD no lugar de um HD tradicional, para eliminar a espera pelo carregamento dos jogos.

Em janeiro deste ano a Sony mostrou a logo oficial do console. Em março o responsável pela arquitetura do console, Mark Cerny (que também projetou o PlayStation Vita e PlayStation 4) revelou mais detalhes técnicos. Os controles DualSense, sucessores do atual DualShock 4, foram mostrados pela primeira vez no início de abril, e o design do console em si, após muita especulação, em junho.

O controle DualSense, que será usado no PlayStation 5. Foto: Sony

O que não foi revelado, até agora, foi uma data exata para o lançamento e o preço. O console chegará ao mercado em duas versões, com e sem drive de Blu-Ray, no final deste ano.

Fonte: Blog PlayStation

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários