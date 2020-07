Suposto namorado de Gugu, Thiago Salvático, aparece em foto sem camisa e seguidores enlouquecem: “Nossa, delícia”

Thiago Salvático, apontado como suposto namorado do apresentador Gugu Liberato, causou ao publicar uma foto onde aparece sem camisa em seu perfil no Instagram. Na oportunidade, o chef de cozinha compartilhou um TBT com os seus seguidores.

No clique, ele apareceu bem sexy, levando os seguidores à loucura. Ele, que tem 32 anos de idade, se exibiu em uma foto tirada durante uma viagem no litoral da Itália.

PUBLICIDADE

Na foto, ele aparece sensualizando, aparentemente a bordo de um barco: “Sardenha, Itália. TBT. Tá chegando as férias”, escreveu ele na legenda da publicação.

Thiago Salvático ganhou visibilidade nacional devido a sua relação com o falecido apresentador da Record, Gugu Liberato. Através dos comentários, o bonitão ganhou diversos elogios dos seguidores que ficaram enlouquecidos com os cliques:

“A perfeição”, “Lindíssimo!”, “Nossa, que gato”, “Sorte do Gugu” e “Nossa, delícia”, foram alguns dos comentários.

Veja a foto na publicação a seguir!

CARREIRA COMO YOUTUBER

Thiago Salvático, vale dizer, é brasileiro, de Santa Catarina, mas, mora na Alemanha há alguns anos. Recentemente, ele se lançou como youtuber, onde ensina receitas. Atualmente o canal, recém-criado, já conta com quase 300 inscritos.

Surpreso com o apoio do público, ele usou as redes sociais para agradecer o carinho que vem recebendo. “Muito obrigado a cada um de vocês e a cada um novo que vai chegar ainda. Meu muito muito obrigado. Até a próxima”, disse ele, que conta com mais de 80 mil seguidores no Instagram.

Na rede social, Thiago tem realizado postagens onde aparece esbanjando muito luxo em viagens pelo mundo. Aos poucos ele tem conquistado o carinho do público.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários