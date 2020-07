TCE suspende pagamentos de auxílio em Boca do Acre por suspeita de irregularidades

O conselheiro-substituto do TCE (Tribunal de Contas do Amazonas) Mário José de Moraes da Costa Filho determinou a suspensão do pagamento de auxílio emergencial pago pelo Governo do Amazonas a cidadãos do município de Boca do Acre que estariam sendo beneficiados de forma irregular.

De acordo com informações locais, a suspeita envolve 13 pessoas, entre 16 e 17 anos, que receberam o auxílio de R$ 200. A ajuda só é permitido para maiores de idade, conforme decreto do governador Wilson Lima. O auxílio foi pago de abril a junho.

A denúncia é da Ouvidoria do TCE. O prefeito de Boca de Acre, José Maria Cruz, e a secretária da Seas, Maricília Costa, têm até 15 dias para apresentarem documentos referentes à denúncia, bem como os dados dos beneficiários para análise do caso.

