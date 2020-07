Técnica do time feminino do Rio Branco anuncia saída em protesto contra goleiro Bruno

A contratação do goleiro Bruno pelo Rio Branco Futebol Clube ainda vem dando o que falar na capital acreana. Desta vez, a treinadora do time feminino do Estrelão, a ex-vereadora Rose Costa, anunciou em suas redes sociais que pediu demissão em protesto contra a contratação do jogador, condenado por homicídio triplamente qualificado pela morte de Eliza Samudio.

“Informo que à partir desta data ME DESLIGO da função de técnica/treinadora do RIO BRANCO Futebol Clube FEMININO, motivo: a contratação do Goleiro Bruno para compor o elenco da equipe masculina do nosso ESTRELÃO”, escreveu.

“Deixo minha gratidão pela oportunidade, mas preciso esclarecer também que minha história de vida como mulher e profissional me impendem de permanecer no Rio Branco”, continua.

