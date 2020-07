Técnicos do Chelsea e do Liverpool continuam treta fora dos gramados

Durante o jogo entre Liverpool e Chelsea, na última quarta (22/7), Frank Lampard e Jürgen Klopp se estranharam à beira do gramado. O técnico dos Reds não gostou de ser chamado de arrogante pelo treinador dos Blues. E a treta segue rendendo dias após o duelo.

“Você não pode acusar a mim ou à minha equipe de algo assim, porque nós não somos arrogantes”, disse o técnico do Liverpool nesta sexta. “Frank estava em um clima competitivo e eu respeito isso demais. Você pode dizer o que quiser, na minha opinião, em uma situação assim. Porém, ele tem que aprender a finalizar o assunto junto com o apito final, e ele não fez isso. Frank precisa aprender. Ele tem tempo para aprender, é um técnico jovem. Durante um jogo, palavras são usadas, sem problemas. Mas no apito final, com as coisas que ele disse. Nós não somos arrogantes. Nós somos o oposto de arrogantes em um momento assim”, completou.

Após a discussão à beira do gramado, Lampard admitiu que usou linguagem inapropriada, mas não se arrepende de ter defendido a sua equipe. “Eu não gostei de algumas palavras que vieram do banco deles. Não do Jürgen Klopp, mas de pessoas no banco que eu achei que passaram dos limites e por isso eu me revoltei”, disse o técnico do Chelsea.

