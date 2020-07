“Tem medo do quê? Enfrenta”, diz Bolsonaro sobre Covid-19

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) afirmou nesta sexta-feira (31) que “todos vocês vão pegar um dia. Tem medo do quê? Enfrenta!”. A fala sobre os casos do novo coronavírus (Sars-CoV-2) foi feita durante sua passagem pela cidade de Bagé, no Rio Grande do Sul.

“Lamento. Lamento as mortes. Morre gente todos os dias de uma série de causas. É a vida, é a vida”, disse Bolsonaro ao afirmar que não negligencia a Covid-19 – doença causada pelo novo coronavírus. PUBLICIDADE A fala do presidente sobre o novo coronavírus foi feita após ele causar uma aglomeração na cidade de Bagé, tirar sua máscara, elogiar um ditador e segurar crianças. Ele estava na cidade para entregar chaves de residências populares e inaugurar uma escola cívico-militar. Bolsonaro defende que “estou no grupo de risco. Agora, eu nunca negligenciei. Eu sabia que um dia ia pegar. Infelizmente, acho que quase todos vocês vão pegar um dia. Minha esposa agora está, depois de quase eu mês que peguei o vírus, ela pegou”.

