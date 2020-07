Temendo a Covid-19, idoso agride outro idoso em elevador e é preso

PUBLICIDADE

O pavor causado pelo novo coronavírus tem gerado casos como o que envolveu o idoso Nachem Gross. O homem, que tem 72 anos e vive em Miami, estava com a esposa dentro do elevador de um prédio na cidade americana, no dia 22 de junho.

De acordo com as regras impostas pelo condomínio para evitar a proliferação da Covid-19, apenas duas pessoas podem usar o ascensor por vez. Após a tentativa de Gerald Steiglitz, 82 anos, de adentrar o elevador com eles, Gross tentou, segundo seu advogado, explicar a norma.

Steiglitz menosprezou o alerta, fazendo com que Gross o empurrasse. Ele caiu e, preso, Nachem está sendo acusado de agressão contra uma pessoa idosa. O advogado dele, Michael Grieco, classificou a prisão como um ultraje diante do fato que seu cliente e a esposa fazem parte do grupo de risco.

“A polícia de Miami Beach não leva em consideração o fato de que vivemos no tempo do Covid-19 e as pessoas imunocomprometidas, e todas as pessoas, devem poder se proteger de qualquer outra que invada seu espaço”, disse Grieco. Ele foi liberado após pagar fiança.