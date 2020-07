Tête Couto e mais aniversariantes são destaques na coluna da Beth Passos; confira

E-mail: [email protected]

A pequena princesa Lívia foi obrigada a cumprir o isolamento social, mas não ficou sem sua festa junina. Os pais Fernando e Isabelle Maia capricharam no modelito caipira. Anarriê!!!

A bonita estudante Maria Luiza Pinto Góes é aniversariante de hoje. Happy Birthday!

Albertina Brígido em sua recente passagem por Campos do Jordão. Encantada pela beleza das hortênsias.

Gabriela Getúlio ansiosa para colocar em prática os novos treinos dos cursos on-line durante a quarentena. Contagem regressiva para a reabertura das academias de Rio Branco.

Marcelo Barbosa, antes de contar história de pescador, mostra logo o peixe. Foi assim que comemorou seu aniversário ocorrido dia 30. Desejamos vida longa!

Tetê Couto foi aniversariante ontem, 02, e devidamente felicitada pela enorme legião de amigos. A festa está prometida para depois da pandemia. Na foto com o maridão Elves Araruna. Vida longa querida!

Essa outra linda caipira é Marília Costa Viga, estudante do colégio Meta e filha da contadora Samara Pinto. Muito fofa!



Alair Fischer aniversariou no início da semana e celebrou no aconchego de sua casa.

Happy Birthday!



O dia D de Letícia! Momento emocionante com a mãe Maria Augusta. #tbt inesquecível.

Beth Passos On Line

*A queda de braço entre o radialista Pedro Valério e o vice-governador Major Rocha, terminou com a vinda do deputado federal, do PSL, Júnio Bozello. Arestas cortadas, Pedro Valério levou a melhor mantendo a direção da executiva regional do partido, e o major com a executiva municipal.

*Cuba retomou suas atividades a partir desta sexta-feira, 2, embora sem turistas estrangeiros, juntando-se ao restante do território que já iniciou uma gradual flexibilização das medidas de combate à covid-19, após mais de 100 dias de confinamento.

*China cancelou compra de carne de três empresas brasileiras. E a política ambiental pesou na decisão, e taxada de caos. O governo desmontou política ambiental, SISNAMA, CONAMA, o Conselho do Amazônia, demitiu o diretor que estava coibindo garimpos ilegais, inúmeros desmatamento na Amazônia, queimadas infindáveis na Amazônia, sendo o desmatamento o maior de todos os tempos, ainda a população indígena sendo extintas, tudo isso mostra a cara atual do país ao mundo inteiro.

E a conta chega, né people?!

*O descaso levou ao desastre. Desde a primeira morte no Brasil por coronavírus, no dia 17 de março, o país já perdeu 62.034 brasileiros para a doença. São 300 Boeings lotados. É muita gente. É como se três aviões desse tipo caíssem todos os dias no país sem um único sobrevivente. Nossa solidariedade a todas as famílias de vítimas da Covid-19.

*Atenção, people: o coronavírus é transmitido por pessoas, viu?! Então, nada de culpar o prefeito, o governador.

A única coisa capaz de contê-lo chama-se chama ISOLAMENTO SOCIAL. Então, é responsabilidade de todos nós. Não há UTI e nem hospital que dê conta. Vejam Manaus, São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco.

FIQUEM EM CASA!

*Tomara que o Brasil comece a se preparar para o tipo de fenômeno climático ocorrido em Santa Catarina e boa parte sul do Brasil.

O clima do mundo está mudando rapidamente e, definitivamente, não estamos preparados para isso.

*A quebradeira chegando, (na verdade, ela já está aí). Poderia ter vindo depois da pandemia, o que daria uma chance de recuperação menos dramática.

A economia brasileira é um misto de tragédia e desespero, temperado com desemprego, fome, miséria e emergência sanitária.

E os incompetentes que nos levaram a isso continuam barganhando sem oferecer nenhum tipo de estimulo.

Não é pessimismo, é a realidade.

Salve-se quem puder!

*Quinta feira houve a paralisação nacional dos entregadores de aplicativos. Foi um dia histórico de levante contra a precarização do trabalho. Não houve adesão no Acre, uma vez que por aqui o desespero por emprego atingiu o grau máximo.

Seus representantes estiveram nas ruas de Brasília para garantir direitos! #BrequeDosApps

*Ricardo Salles, criminoso condenado por falsificar mapas e que mentiu ao dizer que se formou mestre em Yale, hoje ocupa o Ministério do Meio Ambiente. Será ele defenestrado como está sendo Carlos Alberto Decotelli?

O que difere os dois?

Até onde sabemos, Decotelli, ao menos por enquanto, não foi condenado por nada.

*O país só terá tranquilidade, novamente, quando desmontarem a Lava Jato, tornarem suas decisões, sentenças e processos, nulos na sua totalidade e com Moro, Dallagnol e todos os membros que dela fizeram parte, afastados e respondendo por seus crimes, inclusive de alta traição por divulgar dados para os EUA e normalidade democrática, só com a prisão dos envolvidos por propiciar a fraude da eleição. Sem isso, o país seguirá aos solavancos e chafurdando na lama.

Participação

Admito certa omissão num determinado tempo da vida sobre esse assunto, mas é curioso quando as pessoas acham que podem fugir de política.

TUDO é um ato político!

Você levantar de manhã e bater o ponto na sua empresa é!

Você está desempregado, ter um emprego ou ter direitos como trabalhador garantidos é!

Temos o dever de nos indignarmos com o aumento do preço do pão, da passagem, da privatização da água, do combustível é!

Sua visão sobre as minorias, ou até se existem minorias, é!

A sua visão sobre se quem vai às ruas protestar é guerreiro ou baderneiro é!

Os motivos que você acha justos para protestar é!

Nos posicionarmos como partidário ou apartidário, político ou apolítico é!

Então, porque não assumir a sua responsabilidade na construção desse mundo que nos permeia?

Por que, numa clara escolha política, se esconder atrás de uma pretensa ojeriza à política?

Por que evitar falar e aprender mais sobre algo tão presente em nossas vidas?

Política não é só votar! Políticos não são todos ladrões! Temos a responsabilidade sobre quem colocamos lá para nos representar e temos obrigação de acompanhar e cobrar dessas pessoas que elas nos representem dignamente. Gostando ou não, a política continuará lá! Não deixemos que a mídia nos manipule. Vamos atrás dos fatos!

Não há nada mais cômodo para políticos corruptos e os seus financiadores do que um povo que se diz apolítico, porque aí basta eles usarem a TV, a rádio, os blogs de notícias falsas para nos manipular, para ter uma massa de cordeiros fazendo o que eles querem, para insuflar o ódio contra um ou outro.

Política não é só fazer parte ou defender um partido ou uma ideologia – política é a sua vida acontecendo no dia-a-dia!

Você pode tentar fugir, mas, por mais que você tente, ela sempre estará inevitavelmente em você.

O momento difícil que atravessamos trouxe grandes recados para nossa reflexão. Um deles, o de que o capital, por mais poder que tenha e que conte com os avanços da tecnologia, não sobrevive sem as mãos calejadas do trabalhador. Hora de fortalecer a entidade que nos representa e apoia.

Beth Passos

Jornalista

