Thalita Carauta engata romance com atriz de série da Globo

Thalita Carauta não está passando a quarentena solteira. Segundo o jornal Extra, a global está vivendo um romance com Tamirys Ohanna, atriz, que, assim como ela, está no elenco da série Segunda Chamada, da Globo.

A aproximação das duas iniciou-se nos bastidores da gravação do seriado. Vale lembrar que as cenas estavam sendo feitas em São Paulo, mas precisaram parar em março por causa da pandemia do coronavírus.

Discreta, Thalita Carauta não costuma expor o seu relacionamento no Instagram. No entanto, no Dia dos Namorados, ela publicou uma foto ao lado de Tamirys, mas sem marcá-la.

No registro, de rostinhos colados, as duas aparecem com sorrisos discretos. “Abalando pirâmides..Entendedoras entenderão”, legendou a atriz.

Nos comentários da publicação, os seguidores reagiram. “Aiiiii!! Meu coração deu mó aceleradão!! Lindaaaas“, afirmou uma internauta. “O amor está no ar”, disse um fã. Além disso, Nanda Costa, Débora Lamm e Bruna Linzmeyer deixaram emojis de carinho para o casal.

Cabe lembrar que Carauta não exibe um relacionamento desde o fim do casamento com a escritora e diretora Aline Guimarães. Juntas, elas adotaram Bento, que atualmente está com 6 anos.

