Thammy ganha apoio de Babu, Gagliasso, Whindersson, Prioli e mais

Thammy Miranda ganhou apoio de famosos após ser criticado por ser convidado para estrelar uma campanha de Dia dos Pais. Nomes como Gabriela Prioli, Babu Santana, Bruno Gagliasso, Whindersson e outros se manifestaram a seu favor nas redes sociais.

Thammy se emocionou com o comentário de Prioli, que também falou do caso no Instagram. “Tem dia em que não dá para ficar pistola. Agora, estou vendo que a Natura contratou o Thammy Miranda para fazer propaganda de Dia dos Pais, e as pessoas estão reclamando, em um país em que muitas crianças sonhariam em ter um pai como o Thammy”, disse.

Fico assustado com a intolerância por que passa o Thammy e todas as pessoas trans do Brasil. Todo meu carinho aos que enfrentam diariamente essa batalha. 🌻🌈 #TolerânciaSim #MaisAmor — Bruno Gagliasso – Pai de 3 (@brunogagliasso) July 28, 2020

Thammy reproduziu o vídeo em seu próprio perfil de Instagram e comemorou: “Meu Deus, zerei a vida sou muito fã”, escreveu. “E ainda temos 5,5 milhões de crianças sem nome do pai na certidão de nascimento.”

Já o youtuber Felipe Neto ofereceu, na noite de ontem, espaço gratuito em alguns de seus vídeos à Natura, depois de a marca de cosméticos contratar Thammy Miranda para estrelar uma campanha de Dia dos Pais. A escolha foi criticada por algumas pessoas, e o ator foi ofendido pelo fato de ser homem transexual.

Paizão contando na Live agora pro @elpais_brasil que apoia o @ThammyReal e que tem certeza de que ele será um excelente pai! ❤️🐻https://t.co/Yjh9pR3c05 — Babu Santana (@BabuSantana) July 28, 2020

“Conforme prometido em 2017, torno-me neste momento garoto propaganda da Natura, de graça, caso a marca queira me receber. Se não quiser, por favor, entrem em contato. Colocarei inserção publicitária em alguns vídeos informando como comprar produtos Natura e incentivando a marca”, escreveu Felipe Neto, ao compartilhar a notícia de que o pastor Silas Malafaia pediu o boicote da marca.

gente, tava vendo aqui o “boicote” ao @ThammyReal sem palavras pra descrever o quão patéticas são essas críticas. Thammy é homem, Thammy é pai. ponto pacífico. não tem “mas” depois desse ponto. não cabe mais esse tipo de absurdo. — Sophia Abrahão 🍭 (@sophiaabrahao) July 28, 2020

Nos comentários de seu Instagram, Thammy recebeu amor de gente como Pabllo Vittar, Adriane Galisteu e a mãe, Gretchen: Por isso tenho tanto orgulho de vc. PAI DE VERDADE. Pq nós somos assim. Família sólida e cheia de amor.”

Em entrevista à coluna de Fábia Oliveira, do jornal “O Dia’, Thammy se disse feliz pelo convite para participar da campanha da empresa de cosméticos. Entre as críticas à campanha da Natura, o pastor Silas Malafaia pediu um boicote à marca.

