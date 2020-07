Times paulistas voltam a treinar com bola, mas seguem em alerta

Testagens periódicas, controle da temperatura corporal e cautela. Essa foi a solução encontrada para que os treinos técnicos e táticos das quatro principais equipes paulistas fossem restabelecidos há exatamente uma semana. Após quase quatro meses longe dos Centros de Treinamento, uma nova realidade é encarada pelos clubes, inclusive com o registro de novos casos de coronavírus depois da retomada das atividades.

No Corinthians, parte do elenco alvinegro voltou a treinar e outra parte iniciou a preparação física. Isso porque nem todos os jogadores puderam retornar ao CT Joaquim Grava ao mesmo tempo. Os oito atletas que testaram positivo para covid-19, na primeira bateria de testes feita pelo clube, tiveram de cumprir quarentena e atrasaram suas preparações iniciais. Assim, o treinador Tiago Nunes não esboçou escalações.

PUBLICIDADE

Além disso, o atacante Jô deu seus primeiros toques na bola sob os mantos alvinegros. Na última segunda-feira, o primeiro treino coletivo 11 contra 11 foi realizado, ainda sem os oito jogadores infectados pela covid-19.

Leia Também: Palmeiras espera concluir saída de Dudu nesta terça-feira

Tiago Nunes revelou como os jogadores se sentiram com a retomada. “Os atletas pareciam crianças que estavam voltando a um parque de diversões. A razão nossa de existir no futebol é a bola. É o brinquedo que nos fez estar aqui. Os atletas se mostraram muito conectados aos treinos, com muita alegria para execução”, disse o treinador.

No Palmeiras, as atividades com bola foram realizadas em períodos distintos. Os jogadores se dividiram em dois grupos, que realizaram os mesmos treinos, porém em horários diferentes. Houve também a mescla entre jogadores do time profissional com atletas do sub-20.

O goleiro Weverton disse estar feliz com a retomada das atividades. “Foi um período difícil para nós. Mais de cem dias sem atividades em campo, sem fazer o que estávamos acostumados. Depois de toda essa preparação com testes e exames para entendermos como estava nosso corpo, pudemos voltar com bola e ter o contato com algo parecido com a nossa realidade. Estamos felizes de voltarmos a trabalhar, viver um pouco da nossa rotina com todos os cuidados que são necessários agora. Estávamos com muita saudade”, afirmou.

Porém, quem mais chamou a atenção nessa primeira semana de treinos foi o técnico Vanderlei Luxemburgo. Ele testou positivo para covid-19, no último sábado, e teve que ser afastado do comando dos treinos. O auxiliar Maurício Copertino iniciou as atividades na segunda-feira, após uma folga geral no domingo. Além do treinador, mais um jogador testou positivo para a doença na última semana.

No São Paulo, os jogadores realizaram sessões de treinamento ao mesmo tempo, porém, em pequenos grupos. O técnico Fernando Diniz comandou as atividades dentro de campo no CT da Barra Funda, mas a equipe tricolor não pretende manter suas atividades lá.

O clube vai se concentrar por cerca de uma semana no CT da base, em Cotia, na próxima quarta-feira, assim como fez durante a pré-temporada, em janeiro. O zagueiro Vitor Bueno comemorou a volta dos treinos com bola. “Muito importante a gente treinar com bola depois de tanto tempo para nos readequarmos depois de tanto tempo. A cabeça já fica melhor, o dia passa mais rápido”, declarou o atleta.

No Santos, os treinos têm sido praticados também em dois grupos para evitar aglomerações. O técnico Jesualdo Ferreira comandou trabalhos táticos, de posse bola e de finalização ao longo desses primeiros sete dias.

Diferente dos rivais, a equipe da Baixada Santista não teve folga no último domingo, mas parou na segunda-feira. Arthur Gomes, que marcou o último gol da equipe, antes da paralisação das competições, falou sobre a retomada. “Com certeza foi um presente estar de volta. As avaliações físicas foram importantes para todos nós, mas jogador gosta de treinar com bola. Seguimos treinando intensamente e só temos a ganhar com isso lá na frente, quando os jogos voltarem”, disse o atacante.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários