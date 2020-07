Toda a bancada do Acre na Câmara dos Deputados votou a favor do Fundeb

Governo Federal sofreu derrota esmagadora, com apenas sete manifestações contrárias à PEC

Os oito deputados federais do Acre na Câmara, em Brasília, disseram “sim” ao texto da proposta de emenda à Constituição (PEC) que renova o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb), previsto para se encerrar no final deste ano.

Fazem parte da bancada acreana os parlamentares Perpétua Almeida (PCdoB), Jesus Sérgio (PDT), Mara Rocha (PSDB), Alan Rick (DEM), Vana Milani (SD), Manuel Marcos (Republicanos), Jéssica Sales (MDB) e Flaviano Melo (MDB).

PUBLICIDADE

O governo federal, que havia enviado texto alternativo que possibilitaria o desvio de recursos do fundo para a complementação do programa Renda Brasil, que vai substituir o Bolsa Família, sofreu derrota esmagadora na votação, com apenas sete apoiadores entre 513.

Leia mais: Com derrota para o governo, Câmara aprova novo Fundeb

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários