Todos os municípios acreanos já contabilizam vítimas fatais por coronavírus

Após Porto Walter informar, nesta terça-feira (21), a primeira morte por covid-19 na cidade, todo o território do Acre, formado por 22 municípios, passou a contabilizar óbitos por coronavírus. O registro da morte consta no último boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre).

Trata-se de um senhor de 79 anos. Ele foi internado no Hospital do Juruá, em Cruzeiro do Sul, no dia 16 de julho e faleceu na segunda (20).

Distante mais de 570 quilômetros de Rio Branco por linha reta, Porto Walter foi, também, uma das últimas cidades a registrarem casos de coronavírus. O município é isolado por terra, com acesso somente por barco e avião, o que dificultou a chegada do contágio, atrasando, consequentemente, a primeira e única morte.

Para evitar a propagação do coronavírus, a prefeitura chegou a decretar o fechamento da entrada da cidade, toque de recolher e proibição de festas, sob pena de multas.

