Trainee: A porta de entrada para a carreira em grandes empresas

A pandemia do COVID-19 fez o mundo ficar ainda mais digital. As trocas passaram a ser feitas usando o canal digital como ponte. O conhecimento nesse processo se transforma mais rápido que a nossa capacidade de absorção e, nisso, o desenvolvimento de habilidades que envolvem o tratamento da informação passa a ser estratégico para quem queira se manter conectado e produtivo mesmo em período de crise.

Por outro lado, em que grau a ideia de se ter uma graduação é ainda suficiente para ensinar aos profissionais o que é preciso para entender por completo uma profissão? Com as rápidas transformações que passamos, cada vez mais o mercado tem exigido dos profissionais mais habilidades (skills) do que títulos (titles). Será que você realmente está preparado para isso?

Quando médicos realmente passam a aumentar o valor da hora de trabalho?

Médicos são profissionais conhecidos por terem uma alta carga de trabalho e também por serem profissionais extremamente bem remunerados. Porém, em que ponto de sua formação acontece isso?

Não é comum que estudantes de medicina façam estágios não remunerados, ao contrário da média de mercado, que já ganha desde o estágio. Porém, após formados, médicos passam a ganhar muito mais. Além da alta demanda, o que explica isso é o fato de médicos serem profissionais altamente TREINADOS…

O sexto ano de medicina é conhecido também como internato, pois é quando os médicos fazem o seu “job rotation” ainda durante a faculdade, tendo treinamentos extensivos em ambiente real e com supervisão de profissionais experientes. Portanto, médicos quando se formam além de terem absorvido uma alta carga teórica, eles também tiveram muitas e muitas horas de prática e isso lhes dão uma alta capacidade de resolução de problemas que os tornam prontos para atenderem diversos tipos de pacientes e sendo remunerados por isso.

Portanto, médicos ganham muito porque conseguem resolver muitos problemas porque, por uma vez, foram expostos a uma elevada carga de treinos que os levam a ter essa habilidade.

“Practice makes perfect” – É treinando que se torna Trainee

Uma rotina de trabalho envolve a capacidade de análise de problemas em busca de se ter uma reposta rápida e precisa. Profissionais experientes conseguem ir além, resolvendo uma gama mais ampla de problemas. E isso lhes permite também gerenciar um maior número de pessoas na medida que conseguem dar a direção necessária para o que fazer desses profissionais quando não conseguem sair sozinhos de determinada situação e “recorrem ao chefe”.

Trainees são profissionais treinados dentro da empresa para que consigam ainda muito jovens terem uma visão ampla das diversas atividades que exercem uma empresa de modo que consigam desenvolver habilidades que outros profissionais levam, muitas vezes, anos para desenvolver.

Para isso, grandes empresas buscam jovens que consigam ter boa capacidade analítica e que possam ter habilidades que levem a resolução rápida de problemas.

Por isso, todo bom processo de seleção de trainee vai examinar de seus candidatos a capacidade de raciocínio lógico-matemático. Esses são exames que são muito difíceis para quem é pego desprevenido, mas que se tornam muito fáceis quanto mais bem treinados estão os candidatos para esse tipo de prova. Por isso, treinar bastante é essencial para esse tipo de prova.

Esse treino serve não apenas para fazer com que o candidato a trainee possa superar a prova de raciocínio lógico, mas também para que o futuro trainee desenvolva uma capacidade mental de resolução rápida de problemas.

Por que se preparar para ser trainee?

Foi-se o tempo em que estagiário era alguém despreparado e que poderia sobreviver no trabalho apenas aprendendo com o dia a dia. Com a democratização da informação, cada vez os candidatos têm demonstrado um nível de preparação mais elevado, aumentando a competitividade entre eles. O grande problema em relação a isso é que em muitos casos o acúmulo de informações não se mostra exatamente alinhada com as necessidades que as empresas apresentam e para as quais se buscam profissionais que possam resolvê-las.

Desse modo, não basta mais apenas ter muita informação, mas sim ter a habilidade de filtrar, selecionar e organizar as informações para a resolução prática de problemas. Saber estruturar o pensamento de maneira lógica acaba sendo decisivo para quem quer lidar com a enxurrada de informação a que somos expostos sabendo lidar com isso da maneira mais produtiva possível.

Estar preparado para esse novo cenário exige esforço e sobretudo treino para conseguir desenvolver essa habilidade que será essencial no profissional do futuro.

