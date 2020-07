Turnê de Xuxa será tema de filme na HBO, garante colunista

Xuxa está com tudo! A atriz e apresentadora revelou recentemente que estava de papo com as plataformas HBO e Netflix para alguns projetos.

E segundo o jornalista Ricardo Feltrín, nesta terça-feira, dia 21, a HBO pretende documentar a última turnê de Xuxa como cantora.

PUBLICIDADE

O nome do filme, aliás, já está praticamente certo, será O Último Voo da Nave.

Essa notícia veio logo após alguns meses da apresentadora decidir se aposentar como cantora, especialmente por desconforto nas cordas vocais.

Xuxa cumprirá seu contrato de turnê após a pandemia, mas afirma-se que essa é a última vez que seus fãs a verão cantar. O contrato com a HBO ainda não está assinado formalmente, porém já está na fase de minuta.

Ainda de acordo com o colunista, a HBO pretende gravar na íntegra o show da Rainha dos Baixinhos na Argentina e no Brasil.

Ademais, o formato ainda não foi definido: pode ser um filme ou uma minissérie documental. Ainda não há data de previsão do lançamento.

Além da HBO, Xuxa tem contratos com a Netflix e Disney.

Lançamento de autobiografia

A quarentena da Rainha dos Baixinhos está super produtiva! Tanto que ela estaria aproveitando para escrever sua autobiografia.

De acordo com o colunista Lauro Jardim, do Jornal O Globo neste domingo, dia 21, Xuxa está dando os toques finais em sua autobiografia.

E mais! Já aprontou dois livros infantis que a editora Globo Livros lançará no segundo semestre deste ano, junto com sua autobiografia ainda sem título definido.

O livro de cunho autobiográfico contará a vida da Xuxa desde sua infância até o Xou da Xuxa e do nascimento de Sasha, com muitas novidades.

Mal podemos esperar!

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários