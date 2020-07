Ufac vai dar R$ 1 mil a estudantes de baixa renda; edital já está aberto

A Universidade Federal do Acre (Ufac) vai pagar R$ 1 mil para 450 alunos de baixa renda em cinco parcelas de R$ 200. Publicado nesta quinta-feira (16) no site da instituição, o edital informa que os repasses começam já em agosto.

Há ainda a possibilidade de o Auxílio Alimentação Emergencial ser renovado por mais tempo, a depender da duração da pandemia de coronavírus. O dinheiro é fruto de recursos do Plano Nacional de Assistência Estudantil (PNAES).

Trezentas bolsas serão distribuídas para matriculados no campus Rio Branco. As demais irão para o campus Floresta, em Cruzeido do Sul.

O estudante precisa estar regularmente matriculado em qualquer cursos de graduação, na modalidade presencial. Ele não pode ter vínculo com programas de bolsas e auxílios da Proaes ou bolsa permanência do Ministério da Educação e Cultura (MEC), com exceção do Programa Passe Livre.

Outro requisito é que o aluno tenha sido usuário de um dos restaurantes universitários nos anos de 2019 ou 2020. O acadêmico deve ainda comprovar a situação de vulnerabilidade socioeconômica da família, que precisa ter renda per capita igual ou menor que um salário mínimo e meio.

As inscrições devem ser feitas no site da Ufac até o dia 24 de julho.

